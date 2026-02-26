Declaran desierta subasta de bienes de AHMSA; jueza ordena suspensión del proceso

Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Declaran desierta subasta de bienes de AHMSA; jueza ordena suspensión del proceso
    Fuentes oficiales confirmaron que la subasta fue declarada desierta debido a que los interesados no realizaron el depósito del 10% de garantía requerido. ARCHIVO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

La subasta de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA), programada para este 27 de febrero, fue suspendida por orden judicial ante el incumplimiento de garantías y la falta de aprobación de acreedores con garantía real

MONCLOVA, COAH.- A menos de 24 horas de su realización, una jueza del Poder Judicial ordenó la suspensión de la subasta de bienes de la empresa acerera Altos Hornos de México (AHMSA), la cual estaba programada para este 27 de febrero a las 10:00 horas en la Ciudad de México, como parte del proceso concursal que enfrenta la siderúrgica.

La subasta fue declarada desierta por la autoridad judicial, luego de que los posibles interesados no realizaron el depósito correspondiente al 10 por ciento de garantía requerido para formalizar su participación, mismo que se debió haber reportado este miércoles 25 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales

$!La jueza encargada del proceso concursal ordenó la suspensión de la subasta de AHMSA, medida que marca un nuevo giro en la situación legal de la empresa acerera.
La jueza encargada del proceso concursal ordenó la suspensión de la subasta de AHMSA, medida que marca un nuevo giro en la situación legal de la empresa acerera. CORTESÍA

Este incumplimiento llevó a que la jueza encargada del proceso concursal suspendiera la subasta.

A ello se sumó la falta de autorización por parte de los acreedores con garantía real, cuya aprobación resulta determinante dentro del proceso de quiebra.

Fuentes oficiales de la empresa confirmaron a VANGUARDIA que la subasta fue suspendida por orden judicial, lo que representa un nuevo giro en el proceso legal de la compañía.

Esta situación mantiene en incertidumbre el futuro inmediato de AHMSA, mientras se espera que las autoridades correspondientes definan los pasos a seguir dentro del procedimiento concursal.

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

