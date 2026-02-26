Declaran desierta subasta de bienes de AHMSA; jueza ordena suspensión del proceso

MONCLOVA, COAH.- A menos de 24 horas de su realización, una jueza del Poder Judicial ordenó la suspensión de la subasta de bienes de la empresa acerera Altos Hornos de México (AHMSA), la cual estaba programada para este 27 de febrero a las 10:00 horas en la Ciudad de México, como parte del proceso concursal que enfrenta la siderúrgica.

La subasta fue declarada desierta por la autoridad judicial, luego de que los posibles interesados no realizaron el depósito correspondiente al 10 por ciento de garantía requerido para formalizar su participación, mismo que se debió haber reportado este miércoles 25 de febrero.

