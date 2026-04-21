Suben hasta 75% seguros médicos; buscan en Coahuila regularizarlos

Un análisis de la firma Welbe advierte que estas pólizas, tradicionalmente consideradas una prestación laboral común, comienzan a volverse inaccesibles para muchas familias y empresas.

El costo de los seguros de gastos médicos privados en México registró fuertes alzas al inicio de 2026, con incrementos que van del 20 al 75 por ciento, impulsados por la reforma fiscal al IVA aplicada al sector asegurador, así como por el encarecimiento sostenido de los servicios médicos.

En el caso de los adultos mayores de 65 años, algunos intermediarios han reportado aumentos superiores al 60 por ciento, llevando las primas anuales por encima de los 300 mil pesos.

La compañía señala que factores como la inflación médica, los cambios fiscales y la presión sobre el sistema público de salud están elevando considerablemente los costos de aseguramiento, afectando especialmente a los planes colectivos contratados por empresas.

Las previsiones internacionales confirman esta tendencia. Aon proyecta que México tendrá en 2026 la inflación médica más alta del mundo, con una tasa estimada de 14.8 por ciento, por encima del 14.5 por ciento registrado en 2025. Por su parte, Willis Towers Watson calcula un aumento de 13.5 por ciento.

Actualmente, cerca de 13.4 millones de personas cuentan con un seguro de gastos médicos privados en el país, y casi dos terceras partes están cubiertas mediante esquemas empresariales, por lo que el impacto de estos incrementos recae principalmente en los presupuestos corporativos destinados a prestaciones laborales, de acuerdo a Reforma.

VANGUARDIA INVESTIGA CASOS DE COAHUILA Y PROPUESTAS

En VANGUARDIA se hizo una amplia investigación periodística, por Jesús Peña en la que realizó una serie de entrevistas a personas que han sido afectadas por el incremento.

También menciona que el pasado 8 de diciembre el diputado Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa de ley en materia de seguros de salud, con el fin, dice, de frenar los abusos de aseguradoras y hospitales, pues afirma que ya se convirtió en un círculo vicioso para todos.

“La aseguradora sube el costo de la póliza, los hospitales no tienen un registro de sus servicios ante la Secretaría de Economía, la PROFECO no tiene dientes para poder sancionar a quienes prestan un servicio privado de salud ni sancionar a las aseguradoras que se han pasado de listas...”.

Entre las propuestas del proyecto, que es una reforma al artículo 200 fracción Vl de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, van la obligación de los hospitales de publicar sus tarifas, dar facultades a la PROFECO para que pueda sancionar los incrementos fuera de mercado, que las aseguradoras transparenten sus contratos, que no cobren más de lo que aumenta la inflación anual y hasta cinco puntos porcentuales a las personas de 60 años y más, y la creación de una póliza con fondo de ahorro, tipo afore, que sirva para pagar los incrementos del mercado, cuando el beneficiario llegue a la edad de 60 años.

“Quieren que haya muchos jóvenes pagando y a los viejos les quieren subir tanto las tarifas que los terminan corriendo del seguro, para que sus costos disminuyan, porque los jóvenes se enferman menos.

“Estoy proponiendo que los hospitales tengan la obligación de publicar sus tarifas, para que el doctor no te cobre por fuera. ¿No te ha tocado que llegas y te dicen, ‘te operó el cardiólogo fulanito de tal, la aseguradora le quiere dar un pago muy paupérrimo?’, y el doctor termina cobrándote por fuera y tú ya no puedes meter ese gasto al seguro. Que haya un establecimiento de tarifas para que al final del día el doctor tenga que saber que si firma un convenio con la aseguradora a, b o c, le paga lo que dice el convenio y no le tenga que pagar por fuera”.

Abramo Masso afirma que la iniciativa ha sido vista con buenos ojos por los distintos grupos parlamentarios y espera que sea votada a favor en el corto plazo, a pesar de la renuencia de las aseguradoras, de los hospitales privados que no quieren publicar sus tarifas y de la AMIS.

Jericó Abramo afirma que esta ley va a evitar excesos, detener robos, y hacer que el nuevo sistema de seguros en México cambie para bien.

Jaime Rodríguez González, director del Centro Hospitalario La Concepción, aseguró que existe una marcada desproporción entre el aumento en los costos hospitalarios y el encarecimiento de las pólizas de seguros médicos.

Explicó que mientras la inflación médica entre 2025 y 2026 se mantuvo en un rango de entre 13 y 15 por ciento, las primas de los seguros de salud registraron incrementos de entre 20 y hasta 40 por ciento, situación que consideró injustificada para los usuarios.

El directivo señaló que el hospital ha cumplido con la obligación de transparentar sus tarifas, las cuales —dijo— están disponibles en las áreas de admisión general y de urgencias, además de que los pacientes reciben la información correspondiente desde su ingreso.

Subrayó que los costos hospitalarios no responden únicamente a los insumos médicos, sino principalmente a la inversión que representa contar con personal capacitado, infraestructura certificada, equipamiento tecnológico y estándares de atención enfocados en la calidad y el trato humano.

Respecto a los retrasos en la autorización de procedimientos por parte de las aseguradoras, Rodríguez González sostuvo que las compañías suelen demorar la aprobación de servicios incluso cuando las pólizas están vigentes, debido a revisiones adicionales sobre materiales y procedimientos solicitados por el hospital.

En relación con las denuncias de pacientes por presuntas retenciones indebidas, negó que en el hospital se prive de la libertad a los usuarios y explicó que, en casos donde la aseguradora aún no autoriza el pago, el paciente puede retirarse si deja una garantía del adeudo pendiente.

Finalmente, rechazó las versiones que acusan al hospital de inflar procedimientos o aprovecharse de las coberturas de los seguros médicos, y defendió que la institución actúa conforme a criterios éticos y bajo estándares certificados de operación.

CON INFORMACIÓN DE REFORMA Y JESÚS PEÑA PARA VANGUARDIA MX