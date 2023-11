‘Siempre hay excusas’: Familia Pasta de Conchos, ante nuevo retraso en las obras de rescate de restos

Frustradas e inciertas, así se definieron este martes las esposas viudas de los 63 mineros fallecidos hace 17 años en la mina 8, Pasta de Conchos, tras la reunión quincenal en la que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo de los trabajos de rescate, les informaron que una vez más, retrasarán la entrega de rampas y lumbreras.

“Avances, no hay como tales. Sí han estado trabajando, pero igual seguimos de acuerdo a lo que se programa según la planeación de ellos. Vamos atrás”, aseguró Elvira Martínez Espinoza, viuda del trabajador Jorge Bladimir Muñoz.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ‘Nací lesbiana... valió la pena aceptarme y decirlo abiertamente’, confiesa Alondra

La mañana del 19 de febrero de 2006, la acumulación de gas grisú ocasionó una explosión en la mina ubicada en San Juan de Sabinas, en la región Carbonífera del estado. Los 65 trabajadores del tercer turno quedaron atrapados. Las labores de rescate solo permitieron la extracción de dos trabajadores sin vida, los restos de 63 más yacen en el socavón.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se comprometió con el colectivo Familia Pasta de Conchos, integrado por las esposas viudas de estos trabajadores fallecidos a rescatar los restos de sus familiares. Como parte de la reparación del daño, el Estado ofreció una disculpa pública y realiza obras en la región dedicada a la extracción de carbón.

De acuerdo con el reporte de CFE, el atraso en la construcción de las lumbreras o túneles para descender a las galerías de donde se extraía el carbón y donde la bitácora de trabajo refiere podrían estar los restos de los trabajadores mineros, es de aproximadamente el 50 por ciento, y la fecha de entrega, aún con la prórroga dada a Obras Mineras y Tiros del Centro S.A de CV., la empresa que retomó los trabajos incumplidos por Desarrollo de Terracerías y Proacon, es el 31 de diciembre próximo.

“Realmente esta nueva empresa solamente ha avanzado 14 metros”, explicó Elvira Martínez. Sumados con los que había logrado avanzar en la lumbrera 1 la empresa anterior, equivale a 72.8 metros de los 148 totales. Mientras que de la lumbrera 2, avanzaron 5.8 metros, que suman 72, de los 143 metros.

La esposa dijo a VANGUARDIA estar sorprendida ante el retraso. Agregó que al saber el colectivo que se trataba de una empresa minera, no de carbón, pero que tenía experiencia en la construcción de túneles, supusieron que el avance sería mayor.

“Mira, si no es una cosa, siempre hay excusas”, resaltó Elvira Martínez, quien reveló que la CFE no les permite tener comunicación directa con el contratista. “Comisión Federal (CFE) nos transmite el informe que les dieron, entonces eso es algo que a las familias pues no nos parece, porque no podemos cuestionar directamente cosas a ellos”.

La nueva fecha de entrega de los túneles, que estaba prevista para el 1 de diciembre, se extendió a marzo del 2024. “En rampas o túneles nuevos, ahí también vamos súper mal. Nos dijeron que avanzaron en estos últimos 14 días 1.2 metros y en túnel de ventilación ahí sí, avanzaron 24.4 metros en los 14 días”.

El argumento que refiere el contratista a CFE, respecto del retraso, es el ingreso de agua a la mina siniestrada. Familia Pasta de Conchos no tiene conocimiento preciso del tema, refieren que esta humedad se presenta en el suelo. “El ciclo de construcción completo del túnel, no incluye la losa”.

Elvira Martínez dijo que hasta ahora el discurso de que la obra se concluirá antes de que finalice el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador es lo único que no ha cambiado. “No es políticamente conveniente decir que no se va a cumplir con un compromiso. Yo veo que no hay un interés, porque uno de los compromisos del presidente fue venir él, cada seis meses. Ni una sola vez lo ha hecho, y yo veo que con el tren Maya a cada rato hace vuelos para supervisión”.

.