Sigue inconcluso el Semefo de San Pedro; Congreso de Coahuila pide explicación a autoridades

La legisladora, respaldada por el resto de la legislatura, solicitó detallar las razones por las cuales la obra permanece inconclusa, a pesar de los compromisos previamente asumidos y de un exhorto aprobado por el Congreso del Estado el 20 de marzo de 2024, así como las acciones, plazos y recursos previstos para su reanudación y conclusión.

Desde la máxima tribuna del estado, la diputada Delia Hernández hizo un exhorto al gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas y a la Fiscalía General de Coahuila, encabezada por Federico Fernández, a informar al Congreso sobre el estado que guarda el proyecto de construcción del Servicio Médico Forense (Semefo) ubicado en la Delegación Regional Laguna II, en el municipio de San Pedro.

El punto de acuerdo aprobado por el Congreso en dicho año ya había solicitado al Gobierno del Estado y a la Fiscalía concluir las instalaciones del Semefo en San Pedro, sin que hasta el momento se haya reportado su finalización.

Hernández señaló que en el sitio donde se proyectó la obra únicamente se observan estructuras inconclusas y signos de abandono, lo que contrasta con la necesidad de contar con un servicio forense en la región.

Expuso que actualmente las familias de San Pedro, Francisco I. Madero, Parras de la Fuente y otras comunidades deben trasladarse hasta el Semefo de Matamoros para realizar trámites forenses, lo que implica traslados prolongados, gastos adicionales y procesos más complejos en momentos de duelo.

La diputada recordó que han pasado más de dos años desde la aprobación del exhorto legislativo sin que se haya informado un avance sustancial, por lo que consideró necesario que las autoridades estatales rindan cuentas sobre el proyecto y definan su conclusión.