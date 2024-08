Siguen cambios en la Diócesis de Saltillo; reubica Obispo al Pbro. Chuy Pedro como párroco de la Iglesia de Fátima

El Pbro. Jesús Pedro Oyervides había sido nombrado párroco de la iglesia de Fátima en marzo de 2016 por el entonces obispo Raúl Vera, quien exhortó en aquel momento a la comunidad a colaborar con él en su misión de evangelización y en las actividades de beneficio para la población.

NOSTALGIA

“Yo soy un padre muy humano con la gente, disfruto mucho lo que hago y de las personas y del trato que les doy. Todos, hasta los niños me dicen Chuy Pedro, no me dicen padre y no es que me falten al respeto”, dijo el sacerdote a VANGUARDIA su llegada al templo de Fátima en 2016.

Chuy Pedro estuvo un tiempo en la parroquia del Sagrado Corazón, en Virreyes y en Arteaga, España y una “temporadita” en Brasil.

A su llegada a la parroquia de Fátima, la forma de escuchar la misa dio un giro de 360 grados. Antes de él en ese tempo oficiaba el padre Usabiaga, difícil de “llenar sus zapatos”.

La misa de los niños, a donde acudían pocos nenes, luego de la llegada de Chuy Pedro el templo de Fátima resultada insuficiente. El párroco utilizaba una botarga para difundir la Palabra de Dios.

“Los títulos te sirven para algo, para servir, no para tenerlos colgados. Lo que estudias te sirve para servir y hacerte más abierto con la gente, condenas menos, juzgas menos, te vuelves más tolerante, más sencillo”, declaró en ese entonces el párroco.