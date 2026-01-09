Simas repara drenajes colapsados en la zona centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Lorenzo Menera Sierra, informó que el organismo lleva a cabo trabajos de rehabilitación en distintos tramos de drenaje colapsado en el primer cuadro de la ciudad.

Menera explicó que la red sanitaria en esta zona prácticamente ha desaparecido debido a su antigüedad. “En el centro de la ciudad existen muchos drenajes colapsados; afortunadamente, el suelo es arenoso, de otra manera los habitantes ya estarían sufriendo el derrame de aguas negras en las calles”, señaló.

El funcionario reconoció que administraciones anteriores, encabezadas por Fernando Purón y Claudio Bres, realizaron esfuerzos importantes para reponer la infraestructura inexistente; sin embargo, subrayó que aún quedan varias calles pendientes de atención.

Como parte de la etapa actual de rehabilitación, se contempla la instalación de nueva tubería en 6 cuadras, que se suman a las 26 ya intervenidas el año pasado en la zona centro y en parte de la colonia Mundo Nuevo.