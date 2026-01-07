Denuncian invasión de terreno que bloquea vialidad y daña tubería al oriente de Saltillo

En la colonia Rancho Las Tetillas, una mujer denunció la presunta invasión de una calle y un predio, así como daños a la infraestructura de agua potable de la empresa Aguas de Saltillo, que afectan a los habitantes del sector oriente de la ciudad.

Sandra Leticia Torres Pérez, con domicilio en las calles Peña de Estaño y Santa Perla, informó que un sujeto identificado como Dionisio Olvera Niño se habría posesionado de manera irregular de un predio por donde cruza la calle principal de la colonia, colocando postes de protección e incluso una caballeriza.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: muere sexagenaria a manos de su hijo en la colonia Conquistadores