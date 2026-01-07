Denuncian invasión de terreno que bloquea vialidad y daña tubería al oriente de Saltillo

    Los postes y estructuras colocados por el presunto invasor obstruyen el paso vehicular y peatonal en la colonia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las acciones del presunto invasor provocan afectaciones en el suministro de agua potable a decenas de familias del sector oriente

En la colonia Rancho Las Tetillas, una mujer denunció la presunta invasión de una calle y un predio, así como daños a la infraestructura de agua potable de la empresa Aguas de Saltillo, que afectan a los habitantes del sector oriente de la ciudad.

Sandra Leticia Torres Pérez, con domicilio en las calles Peña de Estaño y Santa Perla, informó que un sujeto identificado como Dionisio Olvera Niño se habría posesionado de manera irregular de un predio por donde cruza la calle principal de la colonia, colocando postes de protección e incluso una caballeriza.

$!Sandra Leticia Torres Pérez solicitó la intervención de autoridades para liberar la vialidad y reparar los daños.
Sandra Leticia Torres Pérez solicitó la intervención de autoridades para liberar la vialidad y reparar los daños. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la denunciante, en el predio se encuentra infraestructura hidráulica perteneciente a Aguas de Saltillo, la cual fue dañada tras la perforación de un tubo y la instalación de una manguera que abastece de agua potable, por la que el hombre señalado cobra a los vecinos por repartirla.

Sandra agregó que en el predio se colocaron dos caballos, lo que ha provocado el bloqueo del paso vehicular y peatonal, además de afectar el suministro de agua a alrededor de 40 familias del sector.

$!Dionisio Olvera Niño habría instalado una caballeriza en un predio invadido, bloqueando la calle principal de Rancho Las Tetillas.
Dionisio Olvera Niño habría instalado una caballeriza en un predio invadido, bloqueando la calle principal de Rancho Las Tetillas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La denunciante solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para que se investiguen los hechos, se libere la vialidad y se reparen los daños ocasionados a la red de agua potable, ya que ella cuenta con documentación en regla, mientras que el presunto invasor no posee papeles que acrediten su posesión.

