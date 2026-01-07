Protagoniza Tania Flores altercado en evento de Rosca de Reyes en Plaza de Armas de Saltillo

Ayer, 6 de enero, la Plaza de Armas de Saltillo fue el escenario del tradicional reparto de la Rosca de Reyes, un evento encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz. Aunque la afluencia fue moderada, la celebración se vio empañada por un incidente protagonizado por la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, quien fue agredida por una mujer durante una transmisión en vivo.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy nombra al coahuilense David Boone titular de la Fiscalía de Control Regional de la FGR

Desde la mañana, previo al festejo, Tania Flores utilizó sus redes sociales para realizar transmisiones en vivo, invitando a sus seguidores a acudir a la plaza con un mensaje dirigido al mandatario estatal: “Amigos de Saltillo, nos vemos ahorita a las 4:30 pm en Plaza de Armas para partir la Rosca de Reyes a quien me hizo venir a la ASE, o sea, Manolo Jiménez Salinas, en pleno día festivo”.

Cabe destacar que la exalcaldesa enfrenta una investigación en la Fiscalía Anticorrupción y en la Auditoría Superior del Estado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos, situación que ella ha calificado como una persecución política por parte del gobernador Jiménez.

En medio de este clima de tensión, Flores se presentó en la Plaza de Armas y el ambiente se tornó hostil cuando, mientras grababa la transmisión en vivo, se refirió al Gobernador con términos despectivos. En ese momento, una simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la empujó físicamente.

Tras la agresión, Flores acusó al Gobernador de enviar personas para atacarla y criticó la inacción de los elementos de la policía estatal, quienes, según indicó, estaban presentes y no intervinieron para auxiliarla.

A pesar del altercado, la celebración continuó y se llevó a cabo con normalidad. El Gobernador permaneció un breve momento en la plaza antes de trasladar las actividades de prensa y entrevistas al interior del Palacio de Gobierno.