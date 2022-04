Sin denuncias a Francisco Javier por fraude en FGE Saltillo, rentaba casas que no eran de su propiedad

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado delegación sureste, a cargo de Everardo Lazo Chapa, reportó que no se ha recibido ninguna denuncia en torno al caso de “Francisco Javier Rodríguez Salazar” quien presuntamente rentaba casas habitación en la colonia Virreyes de Saltillo que no eran de su propiedad.

La búsqueda del hombre de 56 años la realizan usuarios de la red social Facebook en grupos como “Casas de renta Saltillo”, “Que todo Saltillo se entere”, “Empleo Saltillo 2022”, “Roomies en saltillo-ramos” y entre otras páginas.

LEER MÁS: Buscan en Saltillo a Francisco Javier Rodríguez; rentaba casas que no eran su propiedad

El modus operandi de Rodríguez Salazar es a través de espacios en las redes como Marketplace de Facebook o vía Whatsapp, por donde suele compartir fotografías de las viviendas que supuestamente pone en renta, las personas se comunican con él y finalmente les solicita depósitos para “separar” los domicilios que nunca entrega a los inquilinos.

“Vengo a exponer a esta persona, que me “rento” una casa en virreyes residencial, me firmó un recibo le entregué el mes de renta y nunca me entrego la casa, llevo semanas pidiéndole el dinero y tampoco lo quiere devolver se hace llamar Francisco Javier Rodríguez Salazar y la casa está en calle Hamburgo #1047 col virreyes residencial”, dice uno de los usuarios quien comparte capturas de su conversación con el sujeto.