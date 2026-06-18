Giran orden de aprehensión por fraude de 2.5 mdp contra presunta maestra del Tec Saltillo

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    Giran orden de aprehensión por fraude de 2.5 mdp contra presunta maestra del Tec Saltillo
    La orden judicial fue emitida dentro de una carpeta de investigación relacionada con un presunto fraude cometido en perjuicio de una institución financiera donde la señalada habría laborado, de acuerdo con información proporcionada por autoridades ministeriales. CORTESÍA

La Fiscalía informó que la investigación está relacionada con un presunto fraude cometido en perjuicio de una institución financiera donde laboraba; el instituto señaló que revisará el caso

Una mujer identificada como Giselle “N”, señalada públicamente como presunta docente vinculada al Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), enfrenta una orden de aprehensión por el delito de fraude en cuantía mayor, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

De acuerdo con la autoridad, la orden judicial deriva de una investigación por un presunto fraude estimado en 2.5 millones de pesos cometido en perjuicio de una institución financiera donde la mujer laboraba.

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Contrario a lo informado por la Fiscalía, el caso cobró notoriedad el pasado miércoles luego de que la mujer fuera señalada públicamente por presuntos esquemas de fraude y abuso de confianza que habrían ocasionado pérdidas económicas a particulares, y no por el presunto desvío de recursos de una institución financiera. Será la autoridad judicial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

Según los testimonios que han circulado, los denunciantes habrían entregado recursos mediante préstamos personales, inversiones o gestiones financieras que, presuntamente, no fueron devueltos.

Entre los señalamientos más recurrentes figura el supuesto uso de terceros para gestionar créditos o financiamientos, operaciones que, según los denunciantes, terminaron comprometiendo a quienes aparecían como solicitantes, mientras que los recursos entregados no eran restituidos.

Ante esta situación, un grupo de personas que afirma haber resultado perjudicado trabaja en la recopilación de documentación y evidencias con el propósito de emprender acciones legales de manera coordinada ante las autoridades competentes en Saltillo.

Hasta el momento, los hechos corresponden a denuncias y testimonios de los presuntos afectados, por lo que será responsabilidad de las instancias de procuración y administración de justicia determinar la existencia de posibles conductas ilícitas y, en su caso, las responsabilidades que procedan conforme a derecho.

Consultado sobre el caso, el Instituto Tecnológico de Saltillo indicó que revisará la situación para conocer si existe algún vínculo vigente entre la señalada y la institución educativa.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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