‘Mucha suerte en el Mundial’; Uzbekistán deja mensaje de agradecimiento a México

Luego de disputar su primer encuentro en la historia de los Mundiales, el conjunto asiático dejó impecable el vestidor que utilizó en el Estadio Azteca y colocó un mensaje de agradecimiento en el pizarrón dirigido a México y al recinto que albergó su presentación en la justa.

La Selección de Uzbekistán debutó el pasado miércoles en una Copa del Mundo , y a pesar de caer 3-1 ante Colombia, se ha ganado el reconocimiento de la afición mexicana por un gesto que rápidamente se volvió viral.

“Gracias, México, y gracias al legendario Estadio Azteca por ser los anfitriones de nuestro primer partido en la Copa del Mundo”, se lee en la publicación hecha por la propia Selección de Uzbekistán en sus redes sociales.

Las imágenes difundidas mostraron los vestidores completamente limpio y ordenado, una acción que fue aplaudida por aficionados mexicanos y seguidores del futbol alrededor del mundo.

El detalle recordó las muestras de respeto que han caracterizado a otras selecciones en torneos internacionales, entre ellas Japón, y reforzó la buena relación entre el país anfitrión y uno de los debutantes de la Copa del Mundo de 2026.

Así, además de escribir una página inédita para su país, Uzbekistán dejó una imagen que trascendió más allá del marcador y que se convirtió en uno de los detalles más comentados en las primeras jornadas del Mundial 2026.