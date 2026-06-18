‘Mucha suerte en el Mundial’; Uzbekistán deja mensaje de agradecimiento a México

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    ‘Mucha suerte en el Mundial’; Uzbekistán deja mensaje de agradecimiento a México
    Las fotografías fueron compartidas por la propia selección uzbeka a través de sus cuentas oficiales. FOTO: Selección de Uzbekistán.

Luego de caer ante Colombia en el Estadio Ciudad de México por marcador de 3-1, la selección uzbeka dejó un emotivo mensaje en los vestidores

La Selección de Uzbekistán debutó el pasado miércoles en una Copa del Mundo, y a pesar de caer 3-1 ante Colombia, se ha ganado el reconocimiento de la afición mexicana por un gesto que rápidamente se volvió viral.

Luego de disputar su primer encuentro en la historia de los Mundiales, el conjunto asiático dejó impecable el vestidor que utilizó en el Estadio Azteca y colocó un mensaje de agradecimiento en el pizarrón dirigido a México y al recinto que albergó su presentación en la justa.

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$!La limpieza del vestidor fue otro de los gestos que destacaron los aficionados en redes sociales.
La limpieza del vestidor fue otro de los gestos que destacaron los aficionados en redes sociales. FOTO: Selección de Uzbekistán.

“Gracias, México, y gracias al legendario Estadio Azteca por ser los anfitriones de nuestro primer partido en la Copa del Mundo”, se lee en la publicación hecha por la propia Selección de Uzbekistán en sus redes sociales.

Las imágenes difundidas mostraron los vestidores completamente limpio y ordenado, una acción que fue aplaudida por aficionados mexicanos y seguidores del futbol alrededor del mundo.

El detalle recordó las muestras de respeto que han caracterizado a otras selecciones en torneos internacionales, entre ellas Japón, y reforzó la buena relación entre el país anfitrión y uno de los debutantes de la Copa del Mundo de 2026.

Así, además de escribir una página inédita para su país, Uzbekistán dejó una imagen que trascendió más allá del marcador y que se convirtió en uno de los detalles más comentados en las primeras jornadas del Mundial 2026.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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