Vance, un escéptico de las guerras extranjeras, es el rostro del acuerdo tentativo de Trump con Irán

WASHINGTON- Se suponía que JD Vance pasaría la semana promocionando su nuevo libro, el tipo de evento que un posible candidato presidencial como el vicepresidente suele aprovechar para hablar ante un público amplio sobre su vida y sus valores antes de una campaña. En cambio, el lanzamiento del segundo libro de Vance, “Communion: Finding My Way Back to Faith”, ha quedado en gran medida eclipsado por otra cosa a la que ha puesto su nombre: el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra con Irán.

El vicepresidente republicano ha asumido el papel de principal defensor del acuerdo que él y el presidente Donald Trump firmaron con Teherán, al conceder una serie de entrevistas en las que promociona el memorando de entendimiento como un éxito y difundir un video en el que lo respalda. Es una irrupción llamativa para un político conocido por su escepticismo con las intervenciones militares en el extranjero y que parecía reacio a hablar del conflicto cuando Trump lo inició a finales de febrero. El vicepresidente está a punto de vincularse aún más al desenlace del conflicto el viernes, cuando se espera que viaje a Suiza para iniciar una nueva fase de negociaciones con Irán. En un principio se esperaba que asistiera a una ceremonia formal de firma del acuerdo, pero Trump lo firmó formalmente el miércoles en su lugar. Que Vance se haya convertido en el publicista del acuerdo parece una apuesta total a que, si decide postularse a la Casa Blanca en 2028, los votantes lo recompensarán por ser el rostro del fin de un conflicto impopular.

También coloca a Vance como el presunto chivo expiatorio si el acuerdo con Irán fracasa. Trump bromeó sobre esa posibilidad el miércoles. “Si sale bien, me voy a atribuir el mérito. Si no sale bien, voy a culpar a JD”, afirmó Trump. FUNCIONARIOS PUBLICAN EL TEXTO DEL ACUERDO TRAS LA REACCIÓN ADVERSA La Casa Blanca calificó a Vance en un comunicado como “la mano derecha” del presidente y “un miembro valioso del talentoso equipo de seguridad nacional del Presidente”. “Por eso se confió en el vicepresidente para encabezar estas negociaciones junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales. “Lo que el presidente Trump y su equipo lograron en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones es sencillamente extraordinario y fortalecerá la seguridad estadounidense durante años”. Pero la reacción adversa, incluso entre conservadores, empezó a crecer esta semana después de que Estados Unidos firmara digitalmente el memorando de entendimiento con Irán el domingo. “Es lamentable que algunos republicanos estén intentando socavar los esfuerzos del Presidente por lograr la paz en Oriente Medio y garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear”, indicó en un comunicado Luke Schroeder, portavoz del vicepresidente.

Los funcionarios dieron respuestas cambiantes sobre cuándo publicarían el texto, pero las copias filtradas de un borrador fueron recibidas rápidamente con enojo y escepticismo por legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos, así como por Israel y defensores proisraelíes. Entre sus críticas figuraban preocupaciones de que el acuerdo, destinado a abrir un periodo de negociación de dos meses, parecía ofrecerle a Irán ganancias por adelantado mientras garantizaba poco a cambio, y de que la razón declarada por Trump para iniciar el conflicto, impedir que Irán obtenga un arma nuclear, sigue sin resolverse. VANNCE REITERA QUE IRÁN DEBE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES “Si no se comportan adecuadamente, no obtienen ninguno de los beneficios de este trato”, declaró el martes en “Fox & Friends” de Fox News Channel. En respuesta a las críticas y a las crecientes preguntas, Estados Unidos proporcionó el miércoles el texto del acuerdo a periodistas. El documento establece que la reserva de uranio altamente enriquecido de Irán, que se cree está enterrada bajo escombros, debe como mínimo diluirse bajo supervisión internacional. También indica que Irán no deberá adquirir ni desarrollar armas nucleares, un compromiso que ya ha asumido anteriormente. Pero, más allá de señalar que Estados Unidos e Irán negociarán sobre el programa nuclear iraní, aún deben definirse otros compromisos. Las críticas desde la derecha persistieron después de que se publicara el texto. “Esto es una rendición estadounidense”, afirmó el miércoles el locutor conservador de radio Erick Erickson, un halcón que ha defendido la guerra.