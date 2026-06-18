POLITICÓN: Venta de baterías robadas, un mercado negro en expansión en Saltillo

I. ALERTA Un fenómeno que los entendidos de las cuestiones de seguridad pública están comenzando a notar en Saltillo es que la incidencia de robos a unidades automotrices está incrementándose en algunos sectores de la ciudad. Pero no es que se estén robando los coches, sino las baterías de los mismos. El cuerpo de seguridad que comanda Miguel Ángel Garza Félix, nos dicen, ha recibido un creciente número de reportes en este sentido y actualmente está mapeando el fenómeno, pues la exigencia para que se implementen acciones no ha hecho sino crecer. II. PISTAS Un aspecto relevante del “fenómeno”, afirman quienes le entienden bien al asunto, es la existencia de un mercado en expansión para las baterías robadas. Y no es solamente que existan lugares físicos en los cuales se compran y venden los citados artículos, sino que las redes sociales han expandido las posibilidades para este comercio ilegal... pero también para que las autoridades rastreen la actividad y diseñen estrategias para combatirla.

III. PELIGRO CRECIENTE Y de actividades indeseables hablando, comienzan a multiplicarse las voces que advierten sobre la proliferación de plataformas y mecanismos de apuestas, los cuales tienen totalmente “colonizadas” las transmisiones de eventos deportivos, tanto en la televisión abierta como en las plataformas de streaming. Tal proliferación, que pudiera pasar por una actividad “inocua”, en realidad está provocando un auténtico problema de salud pública del cual tendría que ocuparse el equipo de David Kershenobich Stalnikowitz y sus homólogos de las entidades del país. IV. MEDIDAS DRÁSTICAS Quienes observan con cuidado el fenómeno advierten que el bombardeo constante de publicidad de las casas y plataformas de apuestas tendría que provocar una política como la que en su momento se instrumentó en contra de los cigarrillos: prohibir que patrocinaran cualquier evento deportivo. O, para decirlo más claro, tendría que prohibirse la publicidad que hoy se encuentra en todas partes e incita a las apuestas a niños, jóvenes y adultos de todos los estratos sociales.

V. PUROS RUMORES Quienes conocen al dedillo la reglamentación que rige la vida interna del PAN nos dicen, respecto al comentario publicado ayer en este espacio y en el cual se planteó la posibilidad de que la dirigencia nacional de Jorge Romero Herrera “estudie” la posibilidad de convertir en delegación la sucursal coahuilense de dicho partido, que se trata de algo “imposible”. Quienes afirman lo contrario, aseguran, no conocen la normatividad interna del albiazul, pues los estatutos de dicho partido no contienen, en ningún lugar, una regla que permita a la dirigencia nacional disolver una delegación a capricho. VI. UNA COSA ES UNA COSA... Incluso, nos comentan, existe un precedente jurisdiccional, mediante el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó claro que para descabezar un comité estatal es preciso que se justifique plenamente, y ello sólo ocurriría si existieran “faltas graves” por parte del comité que encabeza Elisa Maldonado... aunque eso no quita que ella debería hacer un examen serio de conciencia y pensar si debe seguir al frente luego de los resultados del primer domingo de junio pasado.

VII. LES ENTRA POR UN OÍDO... ¿Qué sentido tiene que los liderazgos de Morena insistan a cada rato en que sus militantes, dirigentes y funcionarios públicos deben practicar la austeridad y, por tanto, abjurar de los lujos –o excesos, como les gusta decir– que tanto criticaron en sus opositores? La pregunta es pertinente porque, como queda claro un día sí y al otro también, todo mundo en Morena considera tales “convocatorias” como llamados a misa... y nada más. El más reciente ejemplo de ello es el exhorto que la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, hizo para que los morenistas se abstengan de asistir a los partidos del Mundial pagando “boletos de 120 mil pesos”. VIII. ES SEGURO Y es que si algo puede apostarse desde ya –y doble contra sencillo– es que, así como ocurre cada verano, las historias de morenistas disfrutando de la pasión del Mundial en los estadios de México –y del extranjero– van a menudear de aquí a que concluya el torneo que organiza la FIFA. Porque, por mucho que los escándalos parezcan afectarles la imagen, lo cierto es que los morenistas no se aguantan las ganas... de experimentar el placer de ser fifís.

IX. REBELDE Por lo pronto, nos comentan los enterados, anote usted al lagunero Antonio Attolini Murra entre quienes decidieron desoír la instrucción de su dirigente nacional y, en lugar de asistir al Fan Fest para convivir con el pueblo, decidió invertirle en un boleto para ver en vivo las acciones. Aunque probablemente su coartada sea que Montiel se refería a los estadios mexicanos y él no acudió a ninguno de ellos, sino al de Houston, donde el domingo pasado se enfrentaron las selecciones de Alemania y Curaçao. O sólo que las imágenes que han circulado en redes hayan sido “fabricadas” con inteligencia artificial.