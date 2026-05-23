Suben a 18 bajas en Tránsito de Gómez Palacio por antidoping

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio sumó un total de 18 elementos dados de baja tras dar positivo en exámenes toxicológicos, informó el regidor Yahir Vitela García. Señaló que estas acciones buscan fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía. Durante una sesión de comisión, mandos municipales reportaron nuevos despidos relacionados con las pruebas reactivas que se aplican de manera sorpresiva al personal operativo. Con ello, la cifra oficial ascendió a 18 servidores públicos separados de sus funciones.

Vitela García sostuvo que el Gobierno Municipal debe actuar con firmeza ante este tipo de irregularidades. Añadió que transparentar los resultados de los exámenes es necesario para brindar certidumbre a la población. Explicó que dentro de las mesas de trabajo se ha priorizado salvaguardar las garantías individuales de la población y vigilar el correcto actuar de los cuerpos de vialidad y protección policial. Indicó que el objetivo es garantizar que el personal operativo se encuentre en plenas facultades físicas y psicológicas para desempeñar sus funciones bajo respeto a los derechos humanos. Recordó que, en una primera etapa de evaluaciones, la alcaldesa Betzabé Martínez Arango confirmó el cese de 13 agentes viales. Sin embargo, la cifra aumentó tras procesarse nuevos resultados toxicológicos.

BUSCAN PROFESIONALIZAR CORPORACIÓN En su calidad de presidente de la Comisión de Tránsito y Vialidad y miembro de las comisiones de Seguridad Pública y Juventud, Vitela afirmó que buscará mantener una política de puertas abiertas sobre el estado que guarda la corporación. Además de las bajas, comentó que la dependencia trabaja en estrategias para mejorar su desempeño. Entre ellas destacó la futura instrucción de cadetes mediante un esquema de academia especializada. Se señaló que este modelo permitiría conformar una Policía Vial mucho más capacitada, técnica y profesionalizada para Gómez Palacio. Finalmente, desde el Ayuntamiento se consideró que hacer públicas estas bajas contribuye a recuperar la credibilidad social, al exhibir prácticas que, aseguró, antes permanecían ocultas.

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