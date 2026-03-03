$!Sobrevive doctor a brutal volcadura en la Saltillo-Torreón al equivocarse de carril

Una aparatosa volcadura se reportó la mañana de este martes ante los servicios de emergencia, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, en Parras. El incidente involucró a un vehículo de la marca Suzuki, el cual quedó con los neumáticos hacia arriba a consecuencia de la falta de pericia al conducir. El percance ocurrió cerca de las 8:30 horas sobre la carretera Saltillo-Torreón, específicamente en el kilómetro 076+400, a la altura del ejido El Porvenir. TE PUEDE INTERESAR: ‘No podemos tratar como delincuentes a quienes generan empleo’: Marcelo Torres

El conductor, identificado como el doctor Joaquín “N”, de 67 años y originario de Torreón, Coahuila, resultó con una probable fractura en el hombro izquierdo. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a la clínica del IMSS en Parras para una atención médica especializada. De acuerdo con el primer informe pericial, el accidente se debió a una maniobra errática en el punto donde se dividen la carretera libre y la autopista; el conductor tomó el carril equivocado a exceso de velocidad, lo que provocó que la unidad diera varias volteretas hasta quedar convertida en chatarra.

Pese a lo aparatoso del siniestro y que el auto terminó en pérdida total, el médico logró sobrevivir. Sin embargo, denunció que tras el accidente fue víctima de la delincuencia: sujetos que se acercaron al lugar, lejos de auxiliarlo, aprovecharon su estado de vulnerabilidad para despojarlo de sus pertenencias, entre ellas un reloj con valor de 12 mil pesos. Al lugar acudieron voluntarios del Grupo Cóndor y elementos de la Guardia Nacional para abanderar el área. Tras realizar el peritaje correspondiente, las autoridades ordenaron el traslado de los restos del vehículo al destacamento de Paila, Coahuila.