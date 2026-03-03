‘No podemos tratar como delincuentes a quienes generan empleo’: Marcelo Torres

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el SAT y la Guardia Nacional a emitir criterios técnicos uniformes que brinden certeza jurídica al traslado de combustibles destinados exclusivamente al autoconsumo operacional en obra.

La propuesta surge de la problemática expuesta por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Laguna), organización que advirtió que la ambigüedad normativa actual ha derivado en aseguramientos de combustible y paralización de obras, aun cuando el producto es adquirido legalmente para maquinaria propia.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden clases en plantel de Lerdo por amenaza de tiroteo

“El sector construcción no comercializa combustibles. Trasladan diésel o gasolina para operar maquinaria pesada en zonas donde no hay estaciones cercanas. Es una necesidad técnica, no un negocio ilícito”, afirmó el legislador.

Destacó que, aunque la CMIC Laguna visibilizó el problema, la incertidumbre jurídica también impacta a sectores como el minero, ganadero y agropecuario, que requieren trasladar combustible para equipos en zonas alejadas.

La postura ha sido respaldada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE Laguna), que solicita reglas claras que distingan entre el autoconsumo operacional y las conductas vinculadas al mercado ilícito de hidrocarburos.