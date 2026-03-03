‘No podemos tratar como delincuentes a quienes generan empleo’: Marcelo Torres

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 3 marzo 2026
    ‘No podemos tratar como delincuentes a quienes generan empleo’: Marcelo Torres
    El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un exhorto para frenar el acoso a transportistas de combustible de autoconsumo. SANDRA GÓMEZ

El diputado federal exhorta a las autoridades a distinguir entre el traslado de combustible para autoconsumo en obras y el mercado ilícito

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el SAT y la Guardia Nacional a emitir criterios técnicos uniformes que brinden certeza jurídica al traslado de combustibles destinados exclusivamente al autoconsumo operacional en obra.

La propuesta surge de la problemática expuesta por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Laguna), organización que advirtió que la ambigüedad normativa actual ha derivado en aseguramientos de combustible y paralización de obras, aun cuando el producto es adquirido legalmente para maquinaria propia.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden clases en plantel de Lerdo por amenaza de tiroteo

“El sector construcción no comercializa combustibles. Trasladan diésel o gasolina para operar maquinaria pesada en zonas donde no hay estaciones cercanas. Es una necesidad técnica, no un negocio ilícito”, afirmó el legislador.

Destacó que, aunque la CMIC Laguna visibilizó el problema, la incertidumbre jurídica también impacta a sectores como el minero, ganadero y agropecuario, que requieren trasladar combustible para equipos en zonas alejadas.

La postura ha sido respaldada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE Laguna), que solicita reglas claras que distingan entre el autoconsumo operacional y las conductas vinculadas al mercado ilícito de hidrocarburos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
hidrocarburos
transportistas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La impunidad no se toca

La impunidad no se toca
true

Vigila Estados Unidos a iraníes en México tras muerte del ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Se espera que el Reino Unido permita a Estados Unidos utilizar la RAF Fairford en Gloucestershire y la Diego García en las Islas Chagos para bombardear las “ciudades de misiles” de Irán.

Trump reprende a Starmer por la negativa del Reino Unido a respaldar ataques contra Irán
Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte.

Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo
El ministro de Exteriores español calificó la operación detrás de este tipo de ataques de “acción unilateral”, justificando así la decisión de restringir el uso de bases militares a Estados Unidos.

El gobierno de España niega a EU el uso de sus bases militares para el ataque a Irán
Trump declaró el domingo que el ejército estadounidense tiene la intención de mantener su ataque contra Irán durante “cuatro a cinco semanas” si es necesario, insistiendo en que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos mantener la intensidad de la batalla, aun cuando advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses.

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán