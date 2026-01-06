Solo 70% de los anexos en la región Sureste de Coahuila cumple con la normativa de salud

La Jurisdicción Sanitaria número 8 inició una serie de supervisiones y mesas de trabajo con dueños de centros de rehabilitación en la región Sureste, con el objetivo de garantizar que estos espacios cumplan con la normatividad vigente y proteger a la población de riesgos sanitarios.

Raymundo Zamarripa, encargado de la jurisdicción, señaló que actualmente cuentan con un censo de aproximadamente 60 anexos en la región. Sin embargo, reconoció que existe un margen considerable de establecimientos que aún deben regularizar su situación legal y administrativa.

“Yo creo que el 70% son los que están cumpliendo hasta ahora con toda la papelería y la normatividad vigente”, afirmó el funcionario estatal. Zamarripa destacó que se realiza una labor constante de fomento para que el resto de los centros alcance los estándares necesarios.

Ante la nueva ley para anexos que implementa el Congreso, el médico informó que ya se preparan reuniones con asociaciones y directores de estos centros. “Nos sentaremos con ellos para revisar este tipo de modificaciones y poder tener la normatividad en regla”, explicó.

El funcionario fue enfático al mencionar que la falta de cumplimiento ya ha tenido consecuencias administrativas en la zona. “La verdad es que hemos tenido que suspender algunos de ellos por falta de cumplimiento de este tipo de normas”, declaró durante la entrevista.

Respecto a las sanciones, el funcionario aclaró que la jurisdicción actúa como una interfaz que aplica los castigos según la gravedad, basados en un tabulador estatal. La intención es que los encargados comprendan que estas medidas buscan proteger a la ciudadanía.

Finalmente, recomendó a las familias verificar ciertos requisitos antes de contratar los servicios de un anexo para un paciente. Destacó como puntos clave el aviso de funcionamiento, la capacitación de CONADIC y, especialmente, la existencia de un servicio médico formal.

“Que todas las personas que entren a un anexo tengan una valoración médica para poder saber cómo se les va a tratar y prevenir cualquier tipo de complicación”, concluyó. Estas acciones buscan elevar la calidad y seguridad en la atención de las adicciones.