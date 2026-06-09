Supera programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’ los 3 millones de pesos en apoyo a planteles de Ramos Arizpe

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    Supera programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’ los 3 millones de pesos en apoyo a planteles de Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de recursos por 100 mil pesos. CORTESÍA

La bolsa acumulada asciende a 3 millones 50 mil pesos ejercidos en 59 planteles educativos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa En Tu Escuela Tú Eliges superó los 3 millones de pesos en inversión destinada directamente a las comunidades educativas de Ramos Arizpe, al alcanzar una bolsa acumulada de 3 millones 50 mil pesos ejercidos en 59 planteles escolares del municipio.

Este avance fue consolidado con la entrega de apoyos al Jardín de Niños Odila Guadalupe Fuentes Aguirre y a la Escuela Primaria Silvia Magdalena Mohamar Abugaber, ubicados en el sector Villas de Santa María, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez y al trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales.

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El evento fue encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien formalizó una inversión adicional de 100 mil pesos para ambas instituciones educativas, recursos que beneficiarán de manera directa a 142 estudiantes.

Durante la presentación de resultados, se informó que tan solo en 2026 el programa ha destinado un millón 150 mil pesos a 22 planteles educativos. Estas acciones se suman a las realizadas durante 2025, cuando fueron beneficiadas 37 escuelas mediante una inversión de un millón 900 mil pesos, alcanzando así un total de 59 instituciones respaldadas a través de este esquema de apoyo directo.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, detalló que el Jardín de Niños Odila Guadalupe Fuentes Aguirre recibió una aportación de 50 mil pesos destinada a la adquisición de dos computadoras portátiles, una impresora multifuncional, una bocina, un soporte para televisión, una silla para visitas y diverso material de oficina.

Por su parte, la Escuela Primaria Silvia Magdalena Mohamar Abugaber ejerció otros 50 mil pesos para la compra de cubetas de pintura vinílica, gabinetes metálicos y ventiladores de techo, materiales que contribuirán al mejoramiento de sus instalaciones y al fortalecimiento de las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes.

Durante su mensaje, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el programa fue diseñado para atender necesidades específicas de cada plantel, permitiendo que las propias comunidades escolares definan las prioridades de inversión.

“Lo que buscamos es que nuestras escuelas tengan las herramientas necesarias para seguir formando a las nuevas generaciones. Con este programa las comunidades escolares deciden qué necesitan y nosotros hacemos equipo para que esos apoyos lleguen donde realmente hacen falta”, expresó.

El Presidente Municipal recordó que, mediante este esquema, decenas de instituciones educativas han fortalecido su infraestructura y equipamiento con la adquisición de equipo de cómputo, material didáctico, mobiliario, sistemas de ventilación y diversas mejoras físicas que impactan directamente en el entorno de aprendizaje.

$!El programa se fortaleció con la entrega de apoyos a dos escuelas del sector Villas de Santa María.
El programa se fortaleció con la entrega de apoyos a dos escuelas del sector Villas de Santa María. CORTESÍA

“Cada acción que realizamos en educación tiene un objetivo muy claro: que nuestras niñas, niños y jóvenes cuenten con mejores oportunidades para aprender, crecer y construir un mejor futuro para Ramos Arizpe”, afirmó.

A la entrega de apoyos asistieron la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Lizbeth Ogazón Nava; el coordinador municipal de Mejora Coahuila, Francisco Javier Pérez Santiago; la directora de Educación Municipal, Mónica Merino Sánchez; el director de Comunas, Carlos Alberto Rodríguez Alcántar; así como autoridades educativas, integrantes de los consejos de participación social y representantes de las sociedades de padres de familia de ambos planteles.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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