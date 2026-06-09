Supera programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’ los 3 millones de pesos en apoyo a planteles de Ramos Arizpe

Este avance fue consolidado con la entrega de apoyos al Jardín de Niños Odila Guadalupe Fuentes Aguirre y a la Escuela Primaria Silvia Magdalena Mohamar Abugaber, ubicados en el sector Villas de Santa María, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez y al trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa En Tu Escuela Tú Eliges superó los 3 millones de pesos en inversión destinada directamente a las comunidades educativas de Ramos Arizpe , al alcanzar una bolsa acumulada de 3 millones 50 mil pesos ejercidos en 59 planteles escolares del municipio.

El evento fue encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien formalizó una inversión adicional de 100 mil pesos para ambas instituciones educativas, recursos que beneficiarán de manera directa a 142 estudiantes.

Durante la presentación de resultados, se informó que tan solo en 2026 el programa ha destinado un millón 150 mil pesos a 22 planteles educativos. Estas acciones se suman a las realizadas durante 2025, cuando fueron beneficiadas 37 escuelas mediante una inversión de un millón 900 mil pesos, alcanzando así un total de 59 instituciones respaldadas a través de este esquema de apoyo directo.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, detalló que el Jardín de Niños Odila Guadalupe Fuentes Aguirre recibió una aportación de 50 mil pesos destinada a la adquisición de dos computadoras portátiles, una impresora multifuncional, una bocina, un soporte para televisión, una silla para visitas y diverso material de oficina.

Por su parte, la Escuela Primaria Silvia Magdalena Mohamar Abugaber ejerció otros 50 mil pesos para la compra de cubetas de pintura vinílica, gabinetes metálicos y ventiladores de techo, materiales que contribuirán al mejoramiento de sus instalaciones y al fortalecimiento de las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes.

Durante su mensaje, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el programa fue diseñado para atender necesidades específicas de cada plantel, permitiendo que las propias comunidades escolares definan las prioridades de inversión.

“Lo que buscamos es que nuestras escuelas tengan las herramientas necesarias para seguir formando a las nuevas generaciones. Con este programa las comunidades escolares deciden qué necesitan y nosotros hacemos equipo para que esos apoyos lleguen donde realmente hacen falta”, expresó.

El Presidente Municipal recordó que, mediante este esquema, decenas de instituciones educativas han fortalecido su infraestructura y equipamiento con la adquisición de equipo de cómputo, material didáctico, mobiliario, sistemas de ventilación y diversas mejoras físicas que impactan directamente en el entorno de aprendizaje.