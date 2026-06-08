Promueven solidaridad a través de campaña ‘Compartir Transforma’ para apoyo escolar en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de apoyar a estudiantes en situación vulnerable de cara al próximo ciclo escolar, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y el DIF Municipal pusieron en marcha la campaña “Compartir Transforma”, una iniciativa solidaria que busca reunir mochilas, cuadernos y diversos artículos escolares para beneficiar a niñas, niños y jóvenes del municipio. La colecta forma parte de la estrategia “Todos por Más Útiles” y permanecerá vigente del 8 de junio al 14 de agosto, periodo durante el cual la ciudadanía podrá sumarse mediante la donación de materiales escolares nuevos o en buen estado.

Las autoridades informaron que los donativos serán recibidos en los centros de acopio instalados en las oficinas del DIF Municipal, la Presidencia Municipal y en los colegios participantes que se han integrado a esta causa. La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la educación y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a estudiantes que requieren apoyo para iniciar el próximo ciclo escolar. “Cada mochila, cada cuaderno y cada útil escolar que recibimos puede marcar una diferencia importante en la vida de una niña, un niño o un joven. Invitamos a la ciudadanía a compartir y transformar el futuro de quienes más lo necesitan”, expresó.

La campaña tiene como propósito fomentar la solidaridad entre la población y contribuir a que más estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para continuar su formación académica en mejores condiciones.

Bajo el mensaje de que cada útil escolar donado representa una oportunidad para seguir aprendiendo, las autoridades municipales hicieron un llamado a familias, empresas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a esta iniciativa. Las personas interesadas en participar podrán acudir a cualquiera de los puntos de acopio habilitados durante el periodo de la colecta y contribuir a que más niñas, niños y jóvenes inicien el próximo ciclo escolar con los materiales necesarios para su educación.

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