Promueven solidaridad a través de campaña ‘Compartir Transforma’ para apoyo escolar en Ramos Arizpe

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    Promueven solidaridad a través de campaña ‘Compartir Transforma’ para apoyo escolar en Ramos Arizpe
    La campaña está dirigida a beneficiar a niñas, niños y jóvenes que requieren apoyo para el próximo ciclo escolar. CORTESÍA

La iniciativa busca recolectar mochilas, cuadernos y útiles escolares para apoyar a estudiantes del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de apoyar a estudiantes en situación vulnerable de cara al próximo ciclo escolar, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y el DIF Municipal pusieron en marcha la campaña “Compartir Transforma”, una iniciativa solidaria que busca reunir mochilas, cuadernos y diversos artículos escolares para beneficiar a niñas, niños y jóvenes del municipio.

La colecta forma parte de la estrategia “Todos por Más Útiles” y permanecerá vigente del 8 de junio al 14 de agosto, periodo durante el cual la ciudadanía podrá sumarse mediante la donación de materiales escolares nuevos o en buen estado.

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Las autoridades informaron que los donativos serán recibidos en los centros de acopio instalados en las oficinas del DIF Municipal, la Presidencia Municipal y en los colegios participantes que se han integrado a esta causa.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la educación y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a estudiantes que requieren apoyo para iniciar el próximo ciclo escolar.

“Cada mochila, cada cuaderno y cada útil escolar que recibimos puede marcar una diferencia importante en la vida de una niña, un niño o un joven. Invitamos a la ciudadanía a compartir y transformar el futuro de quienes más lo necesitan”, expresó.

$!El programa busca fortalecer la cultura de la solidaridad entre la ciudadanía, empresas e instituciones educativas, a través del donativo de útiles.
El programa busca fortalecer la cultura de la solidaridad entre la ciudadanía, empresas e instituciones educativas, a través del donativo de útiles. CORTESÍA

La campaña tiene como propósito fomentar la solidaridad entre la población y contribuir a que más estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para continuar su formación académica en mejores condiciones.

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Bajo el mensaje de que cada útil escolar donado representa una oportunidad para seguir aprendiendo, las autoridades municipales hicieron un llamado a familias, empresas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a esta iniciativa.

Las personas interesadas en participar podrán acudir a cualquiera de los puntos de acopio habilitados durante el periodo de la colecta y contribuir a que más niñas, niños y jóvenes inicien el próximo ciclo escolar con los materiales necesarios para su educación.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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