Saltillo: Fortalecen acciones de proximidad con personal del clúster automotriz

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    Saltillo: Fortalecen acciones de proximidad con personal del clúster automotriz
    Autoridades municipales presentaron a trabajadores del sector automotriz los mecanismos de atención y respuesta disponibles en Saltillo. CORTESÍA

Presentan herramientas de atención, protocolos especializados y mecanismos de respuesta inmediata

Con el objetivo de estrechar la colaboración con uno de los sectores productivos más importantes de la región, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo un encuentro con trabajadores del clúster automotriz para presentar los servicios, agrupamientos especializados y mecanismos de contacto disponibles para la atención de emergencias y la prevención de delitos.

La reunión contó con la participación de Guillermo Díaz Castañeda, secretario general de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana de la CTM, así como de representantes de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

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Durante el encuentro, el comisionado Miguel Ángel Garza Félix expuso las capacidades operativas con las que cuenta el municipio para fortalecer la protección de la ciudadanía, destacando la importancia de mantener una comunicación directa con quienes viven y laboran en Saltillo.

“La instrucción es trabajar de manera cercana con la comunidad para atender las necesidades de cada sector y generar soluciones coordinadas entre autoridades y ciudadanía”, señaló.

$!Durante el encuentro se difundieron herramientas para la prevención de delitos, violencia de género y ciberdelincuencia.
Durante el encuentro se difundieron herramientas para la prevención de delitos, violencia de género y ciberdelincuencia. CORTESÍA

Entre los canales de atención puestos a disposición de los asistentes se encuentran el sistema de emergencias 9-1-1, la línea directa de la Policía Municipal, el servicio de ChatBot, la línea 800 VIOLETA para la atención de casos relacionados con violencia contra las mujeres y los grupos comunitarios de seguridad a través de WhatsApp.

Garza Félix destacó además la operación de 16 agrupamientos especializados que atienden problemáticas específicas, entre ellos Policía Cibernética, Agrupamiento Violeta, Policía Bancaria, unidades contra delitos de alto impacto, robo de vehículos y robo a casa habitación, así como el Grupo de Reacción Sureste.

El funcionario subrayó que la Policía Municipal cuenta con capacidades tácticas y mantiene acciones coordinadas con instancias estatales y federales para reforzar la vigilancia en los accesos al Estado y preservar las condiciones de tranquilidad en la región.

En la reunión participaron también el general de brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, y Julio Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía General del Estado.

$!Las y los participantes fueron integrados a una red de comunicación directa para fortalecer la colaboración con las corporaciones de protección ciudadana.
Las y los participantes fueron integrados a una red de comunicación directa para fortalecer la colaboración con las corporaciones de protección ciudadana. CORTESÍA

Como parte de la jornada informativa, se ofrecieron orientaciones sobre prevención de violencia de género, modalidades de ciberdelito y medidas de autoprotección para evitar fraudes, extorsiones y otros delitos cometidos mediante plataformas digitales.

Al concluir la actividad, las y los asistentes fueron incorporados a un grupo de comunicación directa mediante WhatsApp, herramienta que permitirá fortalecer el intercambio de información y la atención oportuna de situaciones que requieran intervención de las autoridades.

Por su parte, Guillermo Díaz Castañeda reconoció el trabajo que se realiza en Saltillo en materia preventiva y de proximidad social, al señalar que la ciudad mantiene condiciones de orden y estabilidad que la distinguen a nivel nacional.

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