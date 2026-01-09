Supervisa Alcalde de Ramos Arizpe etapa final de rehabilitación de la plaza Fidel Velázquez
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La plaza rehabilitada fortalecerá la convivencia comunitaria, la actividad física y la seguridad del entorno
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó un recorrido de supervisión por la plaza ubicada en la colonia Fidel Velázquez, donde constató el avance significativo de los trabajos de rehabilitación, los cuales se encuentran en su etapa final de consolidación, con diversas áreas prácticamente listas para el uso de las familias.
Durante la visita se verificó que el espacio ya cuenta con juegos infantiles instalados, pasto sintético, mobiliario urbano, banquetas concluidas, mesas y bancas de concreto, así como alumbrado público en funcionamiento. Además, se llevan a cabo los últimos trabajos de limpieza, acabados y adecuación de áreas verdes.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza la búsqueda de nuevas fuentes de agua potable
“Esta plaza ya muestra el cambio que queremos para nuestras colonias: espacios bien hechos, iluminados y pensados para la convivencia familiar. Estamos cerrando detalles para que muy pronto las y los vecinos disfruten un lugar digno y seguro”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
En el recorrido estuvo acompañado por César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios, y Jorge Alberto Ramos Aguirre, director de Alumbrado Público, quienes detallaron las acciones realizadas en el lugar.
TE PUEDE INTERESAR: Habilita Ramos Arizpe refugio temporal por llegada del frente frío 27 a la región
La obra contempla la construcción de banquetas de concreto y concreto estampado, áreas con pasto sintético, gradas, zona de juegos infantiles, cancha de usos múltiples, jardinería, mobiliario urbano y un sistema de alumbrado moderno, lo que transforma la plaza en un espacio funcional para niñas, niños, jóvenes y adultos.
Con esta rehabilitación, la plaza Fidel Velázquez fortalecerá la convivencia comunitaria, fomentará la actividad física y recreativa, mejorará la imagen urbana y contribuirá a la creación de entornos más seguros para los habitantes de la colonia.