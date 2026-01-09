Supervisa Alcalde de Ramos Arizpe etapa final de rehabilitación de la plaza Fidel Velázquez

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó un recorrido de supervisión por la plaza ubicada en la colonia Fidel Velázquez, donde constató el avance significativo de los trabajos de rehabilitación, los cuales se encuentran en su etapa final de consolidación, con diversas áreas prácticamente listas para el uso de las familias.

Durante la visita se verificó que el espacio ya cuenta con juegos infantiles instalados, pasto sintético, mobiliario urbano, banquetas concluidas, mesas y bancas de concreto, así como alumbrado público en funcionamiento. Además, se llevan a cabo los últimos trabajos de limpieza, acabados y adecuación de áreas verdes.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza la búsqueda de nuevas fuentes de agua potable

“Esta plaza ya muestra el cambio que queremos para nuestras colonias: espacios bien hechos, iluminados y pensados para la convivencia familiar. Estamos cerrando detalles para que muy pronto las y los vecinos disfruten un lugar digno y seguro”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.