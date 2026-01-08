Ramos Arizpe refuerza la búsqueda de nuevas fuentes de agua potable

Como parte de una estrategia integral sustentada en estudios técnicos especializados y con un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable, con el objetivo de garantizar el acceso a este servicio esencial para la población.

La localización de nuevas fuentes de agua se mantiene como una prioridad absoluta para la administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien ha reiterado que este esfuerzo responde a una de las principales necesidades de las familias ramosarizpenses y se realiza con responsabilidad, planeación y sustento técnico.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ramos Arizpe acciones permanentes de limpieza y embellecimiento urbano

En este marco, el alcalde realizó una visita a la zona de San José de los Nuncios, donde actualmente se desarrollan diversos estudios a cargo de especialistas en geología y personal de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), con el fin de identificar posibles puntos con potencial hídrico.

Durante el recorrido se informó que los trabajos corresponden a estudios geohidrológicos, los cuales emplean métodos geológicos y geofísicos avanzados para conocer las condiciones del subsuelo y detectar zonas que presenten probabilidad de contener agua.