Ramos Arizpe refuerza la búsqueda de nuevas fuentes de agua potable

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Ramos Arizpe refuerza la búsqueda de nuevas fuentes de agua potable
    La localización de nuevas fuentes responde a una necesidad fundamental de las familias ramosarizpenses, afirma el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

La estrategia se basa en estudios técnicos especializados y en el cuidado del medio ambiente

Como parte de una estrategia integral sustentada en estudios técnicos especializados y con un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable, con el objetivo de garantizar el acceso a este servicio esencial para la población.

La localización de nuevas fuentes de agua se mantiene como una prioridad absoluta para la administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien ha reiterado que este esfuerzo responde a una de las principales necesidades de las familias ramosarizpenses y se realiza con responsabilidad, planeación y sustento técnico.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ramos Arizpe acciones permanentes de limpieza y embellecimiento urbano

En este marco, el alcalde realizó una visita a la zona de San José de los Nuncios, donde actualmente se desarrollan diversos estudios a cargo de especialistas en geología y personal de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), con el fin de identificar posibles puntos con potencial hídrico.

Durante el recorrido se informó que los trabajos corresponden a estudios geohidrológicos, los cuales emplean métodos geológicos y geofísicos avanzados para conocer las condiciones del subsuelo y detectar zonas que presenten probabilidad de contener agua.

$!El Alcalde realizó una visita a la zona de San José de los Nuncios, donde se desarrollan estudios geohidrológicos.
El Alcalde realizó una visita a la zona de San José de los Nuncios, donde se desarrollan estudios geohidrológicos. FOTO: CORTESÍA

Tomás Gutiérrez Merino subrayó que, aunque existen indicios técnicos que permiten continuar con la exploración, es fundamental actuar con cautela y responsabilidad. “Estos estudios nos permiten avanzar con mayor certeza, pero encontrar agua no es algo seguro ni inmediato; sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo. Por eso estamos trabajando de la manera correcta, con especialistas y de la mano de EMAS”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Arranca construcción de complejo recreativo y deportivo en ejido Mesillas

El edil reiteró que la identificación de nuevas fuentes de agua implica tiempo, inversión y una adecuada planeación, pero aseguró que el Municipio continuará destinando los recursos necesarios de forma responsable, manteniendo como eje central el bienestar de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de seguir impulsando estudios, gestiones y proyectos que permitan garantizar el acceso al agua potable, siempre bajo criterios técnicos, uso eficiente de los recursos públicos y una visión de largo plazo.

Temas


Agua
Desabasto

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Noroña: Viajero frecuente

Noroña: Viajero frecuente
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
true

Recompensas de un escritor
Los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China.

Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’
Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’
Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en operativos de seguridad en estados fronterizos, donde se concentra la mayor parte de las detenciones de ciudadanos estadounidenses.

Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales
Mientras la red de seguridad social se desmorona, los residentes de La Habana Vieja se sienten como “robots humanos” intentando sobrevivir a la escasez extrema.

El efecto dominó: Tras la caída de Maduro, Cuba se enfrenta a su colapso económico más severo
Restos de antiguas instalaciones militares en Groenlandia; durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a operar más de una decena de bases en la isla.

¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto, ya da carta libre a Trump