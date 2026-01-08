Ramos Arizpe refuerza la búsqueda de nuevas fuentes de agua potable
La estrategia se basa en estudios técnicos especializados y en el cuidado del medio ambiente
Como parte de una estrategia integral sustentada en estudios técnicos especializados y con un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable, con el objetivo de garantizar el acceso a este servicio esencial para la población.
La localización de nuevas fuentes de agua se mantiene como una prioridad absoluta para la administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien ha reiterado que este esfuerzo responde a una de las principales necesidades de las familias ramosarizpenses y se realiza con responsabilidad, planeación y sustento técnico.
En este marco, el alcalde realizó una visita a la zona de San José de los Nuncios, donde actualmente se desarrollan diversos estudios a cargo de especialistas en geología y personal de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), con el fin de identificar posibles puntos con potencial hídrico.
Durante el recorrido se informó que los trabajos corresponden a estudios geohidrológicos, los cuales emplean métodos geológicos y geofísicos avanzados para conocer las condiciones del subsuelo y detectar zonas que presenten probabilidad de contener agua.
Tomás Gutiérrez Merino subrayó que, aunque existen indicios técnicos que permiten continuar con la exploración, es fundamental actuar con cautela y responsabilidad. “Estos estudios nos permiten avanzar con mayor certeza, pero encontrar agua no es algo seguro ni inmediato; sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo. Por eso estamos trabajando de la manera correcta, con especialistas y de la mano de EMAS”, puntualizó.
El edil reiteró que la identificación de nuevas fuentes de agua implica tiempo, inversión y una adecuada planeación, pero aseguró que el Municipio continuará destinando los recursos necesarios de forma responsable, manteniendo como eje central el bienestar de la población.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de seguir impulsando estudios, gestiones y proyectos que permitan garantizar el acceso al agua potable, siempre bajo criterios técnicos, uso eficiente de los recursos públicos y una visión de largo plazo.