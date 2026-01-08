Habilita Ramos Arizpe refugio temporal por llegada del frente frío 27 a la región

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal informó a la ciudadanía sobre el ingreso de un frente frío asociado a una nueva masa de aire polar, el cual generará un cambio abrupto en las condiciones climatológicas a partir de las primeras horas del sábado 10 de enero.

Tras un viernes con ambiente templado, se prevé una caída significativa en los termómetros durante el sábado, con temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. Además, existe probabilidad de llovizna dispersa y formación de bancos de niebla, condiciones que podrían provocar sensación térmica por debajo de cero y pavimento resbaladizo en distintos puntos de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Frente frío extremo moviliza a autoridades en Saltillo para prevenir riesgos a la población

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, advirtió que la combinación de bajas temperaturas y humedad incrementa los riesgos tanto en los hogares como en las vialidades. “Este descenso de temperatura, combinado con humedad, puede generar riesgos tanto en el hogar como en las vialidades, por lo que es indispensable que la población tome medidas preventivas y evite situaciones que pongan en peligro su integridad”, señaló.