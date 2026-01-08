Habilita Ramos Arizpe refugio temporal por llegada del frente frío 27 a la región

    Habilita Ramos Arizpe refugio temporal por llegada del frente frío 27 a la región
    Protección Civil y Bomberos mantiene habilitado un refugio temporal para atender a personas en situación vulnerable durante la temporada invernal. FOTO: CORTESÍA

Provocará un descenso brusco de temperatura a partir del sábado 10 de enero, con probabilidad de llovizna, bancos de niebla y condiciones de riesgo en vialidades.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal informó a la ciudadanía sobre el ingreso de un frente frío asociado a una nueva masa de aire polar, el cual generará un cambio abrupto en las condiciones climatológicas a partir de las primeras horas del sábado 10 de enero.

Tras un viernes con ambiente templado, se prevé una caída significativa en los termómetros durante el sábado, con temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. Además, existe probabilidad de llovizna dispersa y formación de bancos de niebla, condiciones que podrían provocar sensación térmica por debajo de cero y pavimento resbaladizo en distintos puntos de Ramos Arizpe.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, advirtió que la combinación de bajas temperaturas y humedad incrementa los riesgos tanto en los hogares como en las vialidades. “Este descenso de temperatura, combinado con humedad, puede generar riesgos tanto en el hogar como en las vialidades, por lo que es indispensable que la población tome medidas preventivas y evite situaciones que pongan en peligro su integridad”, señaló.

$!Autoridades municipales llaman a extremar precauciones en vialidades ante el riesgo de niebla y pavimento resbaladizo.
Autoridades municipales llaman a extremar precauciones en vialidades ante el riesgo de niebla y pavimento resbaladizo. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, informó que desde el primer frente frío registrado en la entidad se mantiene habilitado un refugio temporal para atender a personas en situación vulnerable. Dicho espacio se localiza en la calle Jaime Benavides Pompa y Calle Segunda, en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, y permanecerá disponible durante toda la temporada invernal.

Ante este evento climatológico, las autoridades municipales emitieron una serie de recomendaciones preventivas:

Uso de calefacción

Se exhorta a revisar que los calentadores de gas no presenten fugas, mantener una ventilación adecuada dejando una ventana ligeramente abierta y apagar estufas o calentadores antes de dormir, con el fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Precaución al conducir

Se recomienda reducir la velocidad, especialmente en puentes y pasos a desnivel —como los ubicados en la carretera Saltillo–Monterrey y la autopista—, debido al riesgo de formación de “hielo negro”. Asimismo, encender las luces y mantener mayor distancia entre vehículos.

$!Protección Civil y Bomberos realizarán recorridos de vigilancia por la ciudad.
Protección Civil y Bomberos realizarán recorridos de vigilancia por la ciudad. FOTO: CORTESÍA

En el hogar

Se sugiere proteger las tuberías externas con material aislante para evitar rupturas, resguardar a las mascotas en espacios techados y secos, y cuidar especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y población vulnerable, abrigándolos adecuadamente mediante la técnica de capas.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, mantendrá recorridos de vigilancia y monitoreo permanente durante este evento invernal. En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al número 844 488 69 81.

