Supervisan construcción de centro de rehabilitación en Ramos Arizpe; presenta avance del 30%

Durante el recorrido, el edil explicó que el inicio de los trabajos fue complejo debido a las condiciones del subsuelo en un área municipal previamente asignada. “Había 10 tomas entre agua y drenaje que van cruzando por el camino. Se movieron alrededor de 80 camiones de escombro para poder nivelar los terrenos”, detalló Gutiérrez Merino.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó una supervisión de obra en el nuevo centro de rehabilitación de adicciones, el cual presenta un avance del 30%. Este proyecto, con una inversión de 16 millones de pesos, busca concluirse en los próximos cinco meses para atender una de las demandas sociales más sentidas de la comunidad.

Una vez superada la fase de nivelación y cimentación, el ritmo de construcción se acelerará con el levantamiento de muros y techumbre. El Alcalde precisó que, tras la obra negra, se definirá el modelo de administración, que contará con la vigilancia del DIF y la posible colaboración de organismos ciudadanos con experiencia en el ramo.

El centro albergará hasta 100 personas, con una distribución equitativa de 50 espacios para hombres y 50 para mujeres, en áreas totalmente separadas.

La atención será sin costo para las familias, enfocado en adicciones a sustancias como la metanfetamina (cristal) y la mariguana.

INGRESO SERÁ VOLUNTARIO

Cumpliendo con la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, el ingreso será estrictamente voluntario; no se permitirán ingresos forzosos bajo ninguna circunstancia.

El recinto contará con dormitorios, enfermería, áreas deportivas y talleres de cocina y carpintería para enseñar oficios a los internos.

Sobre el tema de menores de edad, el Alcalde informó que la atención se mantiene bajo análisis, priorizando por ahora la prevención y canalización de casos detectados en escuelas. “Estamos apoyando para que cada día sea mucho menor el índice aquí de los jóvenes que andan consumiendo”, comentó el munícipe durante la supervisión.

Respecto al ingreso, se requerirá una valoración médica previa para garantizar la seguridad de los pacientes y evitar complicaciones de salud dentro del recinto. “No podemos arriesgar a que alguna persona esté delicada de salud y que vaya a entrar al centro y que vayamos a tener algún problema mayor”, subrayó el Alcalde.