Surge más evidencia que relaciona los alimentos ultraprocesados y la demencia

Comer carne roja no procesada, como filetes o chuletas de cerdo, no aumentó significativamente el riesgo de demencia, aunque las personas que la comían todos los días eran más propensas a declarar que sentían que su cognición había disminuido contra quienes comían carne roja con menos frecuencia. (Los resultados del estudio aún no se han publicado en una revista).

¿Qué sugieren las investigaciones?

Varios estudios publicados en los últimos años han descubierto una relación entre el consumo de más alimentos ultraprocesados y el deterioro cognitivo. Por ejemplo, en un estudio realizado en Brasil con más de 10.000 adultos de mediana edad, las personas que consumían el 20 por ciento o más de sus calorías diarias de alimentos ultraprocesados experimentaron un deterioro cognitivo más rápido, sobre todo en las pruebas de funcionamiento ejecutivo, en el transcurso de ocho años.

Otra investigación que siguió a más de 72.000 adultos mayores del Reino Unido durante 10 años descubrió que una dieta con un 10 por ciento más de alimentos ultraprocesados se asociaba a un riesgo un 25 por ciento mayor de desarrollar demencia. Del mismo modo, un estudio que siguió a 30.000 estadounidenses durante una media de 11 años reveló que un aumento del 10 por ciento en la ingesta de alimentos ultraprocesados se correspondía con un riesgo un 16 por ciento mayor de sufrir deterioro cognitivo. Una mayor ingesta de alimentos procesados también estaba vinculada a un riesgo 8 por ciento mayor de sufrir un infarto cerebral.

La principal limitación de este tipo de estudios es que, aunque muestran una asociación entre los alimentos ultraprocesados y la salud cerebral, no pueden demostrar que los alimentos dañen directamente el cerebro. Y no todos los estudios han encontrado una relación consistente entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la cognición.

No se puede concluir que si se come cierta cantidad de carne roja procesada, “definitivamente se va a padecer demencia”, afirmó Dong Wang, profesor adjunto del Hospital Brigham and Women’s y de la Facultad de Medicina de Harvard, quien dirigió el nuevo estudio sobre la carne roja. “Ese no es el caso”.

Pero dado que varios estudios han informado de resultados similares en torno a los alimentos ultraprocesados, “tenemos que tomárnoslos en serio”, afirmó Hussein Yassine, profesor de Neurología de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.