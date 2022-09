Suspensión de Didi, ‘un avance que solicitaban los taxistas’: IMT de Saltillo

La revocación del permiso de funcionamiento de la empresa Didi en Coahuila fue considerada como un avance por parte del Instituto Municipal de Transporte (IMT) de Saltillo, ya que el Estado debe regularizar las aplicaciones.

Asimismo aclaró que el servicio de transporte por aplicaciones no se encuentra prohibido, pero los conductores tienen que estar debidamente registrados para brindar seguridad a los usuarios.

“Las plataformas no están prohibidas, lo que no se permite es que no estén registradas y es lo que acaba de suceder con una de ellas y creo que es un buen avance para lo que solicitaban los taxistas organizados”, señaló Héctor Gutiérrez Cabello, director del IMT.

Asimismo, Gutiérrez aclaró que el registro y revocación del permiso de funcionamiento es competencia de la Subsecretaría de Transporte del Estado de Coahuila, encabezada por Rodolfo Navarro.

De acuerdo con la dependencia estatal, las compañías de transporte deben registrarse para operar en Coahuila, como lo hicieron Didi y Uber, pero también deben asegurar que los choferes de los automóviles que prestan el servicio cumplen con los requisitos de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable de la entidad.

Debido al incumplimiento de los requisitos por parte de los conductores, fue que se determinó revocar el permiso que contaba Didi Mobility.

MUNICIPIO RESPALDARÍA OPERATIVOS

El director del Instituto Municipal de Transporte (IMT) de Saltillo, Héctor Gutiérrez, informó que el Municipio coadyuvaría en los operativos contra las unidades de Didi que circulen en la ciudad con el objetivo de regularizar la situación de los conductores y aplicaciones.

“Nosotros solamente tendríamos que apoyar al Estado en operativos que se ordenaran, de los que ya se han hecho otros y que se tienen que seguir haciendo para regularizar esto”, señaló.

Además consideró que retirar el funcionamiento de una aplicación no causa perjuicio para los usuarios, ya que al no cumplir con los requisitos, se protege la seguridad de los ciudadanos que usan las aplicaciones.

