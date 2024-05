Tania Flores exige intervención del Congreso del Estado en el caso de Múzquiz

Tania Flores Guerra, quien busca reelegirse como alcaldesa de Morena en Múzquiz, se presentó en el Congreso del Estado acompañada de un grupo de simpatizantes, para exigir la intervención de diputadas y diputados en el esclarecimiento de los hechos de presuntos delitos electorales ocurridos el viernes pasado en aquel municipio

Durante la Sesión del Pleno, se despojó de su saco color beige, para mostrar los moretones en sus brazos, producto de la trifulca entre seguidores de Morena y del PRI, en la que intervinieron policías estatales y municipales y se desconoce quién o quiénes fue el responsable o responsables.

TE PUEDE INTERESAR: Dictamina Congreso de Coahuila revocación de mandato contra regidor por faltas injustificadas

“Debe hacerse valer la ley electoral a todos por igual, independientemente del partido que seas, Morena, PRI, PAN, UDC. Buscamos que se ejerza la ley electoral como está plasmada y se nos permita liberar Múzquiz sobre la represión en seguridad pública que tenemos ahí. Hubo un enfrentamiento de 2 partidos políticos pero no que sustente el que tengamos 80 patrullas dentro del municipio”, dijo.

”Se debe ejercer el peso de la ley a todos por igual, de otra manera no hubiera democracia en nuestro Estado y eso no es correcto”, dijo, al señalar que en Múzquiz la población detectó un camión cargado con despensas y se encuentra resguardado, lo que puede considerarse un delito electoral.

Además, se ubicó una camioneta y en su interior un maestro jubilado, exsecretario del Ayuntamiento, que llevaba una gran cantidad de dinero y que lo repartía dinero por seccionales a presidentas del PRI.

“Quedó claro que cometió delito electoral ¿Saben dónde está? En su casa, no pasó nada ¿dónde está la ley? Ya se presentaron las denuncias, todo el pueblo lo vio”, se quejó la Alcaldesa.

Asimismo, informó que hace aproximadamente tres semanas interpuso una demanda contra el Auditor Superior del Estado por las “arbitrariedades” cometidas en la revisión de la Cuenta Pública del 2022, al tomarse atribuciones que no le competían en la fiscalización del presupuesto federal y causarle daño moral y público con declaraciones mal fundadas.

“Nosotros procedemos conforme a la ley, pero no se ejerce ni se ejecuta cuando es a favor de la oposición. ¿De qué sirve venir a poner las denuncias aquí en el Congreso para los que somos de oposición, si no transitan, si no proceden, si no se llevan a cabo?”, lamentó.

“Imagínate que viene la ASE a auditarme y señalar presupuesto federal, cuando el presupuesto federal ya fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación y me marca cero observaciones, entonces, es una lista de arbitrariedades y toma de atribuciones ilegales por parte del Auditor en la revisión de la Cuenta de 2022 de Múzquiz”, expuso.

Los diputados, indicó, en lugar de concederle el beneficio de la duda y de hacer las investigaciones necesarias, optaron por hacer caso omiso a la denuncia interpuesta.

Por otra parte, aseguró tener la conciencia tranquila respecto a las denuncias presentadas en su contra por parte de Mónica Escalera, quien fuera secretaria del Ayuntamiento durante su primer año de administración. Escalera denunció a Tania por supuestos delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento de delitos y desvío de recursos, que sumarían cerca de 100 millones de pesos.

“Conociendo cómo se ejerce la ley en Coahuila ya estuviera tras las rejas. Tenemos la conciencia tranquila, las manos limpias, sabemos que a la señora le están pagando. Imagínate lo burdo que sobre esta persona que está haciendo acusaciones mal fundadas que solicitó protección por parte de la Policía del Estado y ahorita hay 3 patrullas cuidándola, cuando su hermano José le disparó por la espalda a un adulto mayor, perdió la vida, se dio a la fuga y ahorita el hermano anda al lado de ella y la Policía cuidándolo, no lo detienen”, finalizó.