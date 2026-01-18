¿Te interesa la fotografía? Curso gratuito en Acuña busca fortalecer negocios y economía familiar
El curso incluye el uso efectivo de celulares y cámaras para la promoción de negocios en redes sociales
ACUÑA, COAH.- Con la intención de fortalecer la economía familiar y abrir nuevas oportunidades de ingreso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció la realización de un curso de fotografía en Ciudad Acuña, dirigido a personas interesadas en desarrollar habilidades prácticas con fines productivos.
La capacitación se llevará a cabo durante dos días y está diseñada para atender tanto a principiantes como a quienes ya utilizan la fotografía de manera cotidiana. El enfoque principal será el aprovechamiento del teléfono celular y de cámaras fotográficas como herramientas de trabajo, especialmente en un contexto donde la imagen se ha convertido en un elemento clave para la promoción de productos y servicios.
Fernando H. García, fotógrafo encargado de impartir el curso, explicó que esta formación resulta especialmente útil para emprendedores y pequeños comerciantes que requieren contenido visual de calidad para posicionar sus negocios. Señaló que una buena fotografía puede marcar la diferencia en la percepción del cliente y en el alcance de las ventas.
El especialista subrayó que, en la actualidad, las redes sociales representan uno de los principales escaparates comerciales, por lo que contar con conocimientos básicos de encuadre, iluminación y composición es fundamental para destacar en entornos digitales altamente competitivos. Añadió que el curso busca brindar herramientas prácticas y accesibles que puedan aplicarse de inmediato.
El taller se llevará a cabo el viernes 23 de enero de 5:00 a 8:00 p. m. y el sábado 24 de enero de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. en las instalaciones del PRI Acuña.
Para asistir, únicamente necesitas traer tu celular o cámara y, debido a que el cupo está limitado a 25 personas, debes realizar tu registro enviando un mensaje por WhatsApp al 877 294 1893.