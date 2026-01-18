¿Te interesa la fotografía? Curso gratuito en Acuña busca fortalecer negocios y economía familiar

ACUÑA, COAH.- Con la intención de fortalecer la economía familiar y abrir nuevas oportunidades de ingreso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció la realización de un curso de fotografía en Ciudad Acuña, dirigido a personas interesadas en desarrollar habilidades prácticas con fines productivos.

La capacitación se llevará a cabo durante dos días y está diseñada para atender tanto a principiantes como a quienes ya utilizan la fotografía de manera cotidiana. El enfoque principal será el aprovechamiento del teléfono celular y de cámaras fotográficas como herramientas de trabajo, especialmente en un contexto donde la imagen se ha convertido en un elemento clave para la promoción de productos y servicios.

