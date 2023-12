¿Te suena la clave ‘30 romeo’? Policías en Torreón la usan para saber que ya te pidieron ‘moche’ antes (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Cabe mencionar que no íbamos rápido, ya que veníamos buscando una gasolina en el GPS, por eso no íbamos ni a 40 kilómetros”, indica la joven en sus redes sociales.

De acuerdo con el testimonio, durante el intercambio sobre los motivos de la detención del vehículo, el elemento logró apreciar que dentro del mismo había un billete de 100 pesos a la vista, el cual les fue solicitado para que se les permitiera seguir transitando sin ningún problema.

“Nos dijo que le diéramos ese billete, si no adiós a la licencia. Le comentamos que no éramos de aquí y que era imposible lo que decía porque veníamos siguiendo el GPS, por eso veníamos despacio. Le valió y de ahí se agarró para insistir en no devolver la licencia”, dice la joven, quien agrega que después de poco intercambio de palabras, accedió a dar lo solicitado.

“Sin tiempo y con pocas ganas de seguir discutiendo, él se llevó sus 100 pesos. Qué mal que exista gente como él, abusona, que te amenaza y usa el uniforme para sacarle dinero a la gente”, agregó.

En el video, no solo se capta el acto de cuando el policía guarda el dinero, sino también que al final del intercambio les otorga a las ciudadanas, entre quienes había mujeres mayores, una clave para que “no se les presentara ningún otro problema posterior” a ese por parte de los elementos.

“Si las vuelven a parar, les dicen ‘30 romeo’, es la clave. ¿Sale? Pásenle”, dice el elemento videograbado.

TEMPORADA NAVIDEÑA, ALTA EN EXTORSIONES

A nivel popular, se dice que esta temporada del año es especial para presenciar este tipo de actos frente a autoridades policíacas, principalmente municipales y de tránsito, debido a la liquidez que transita en los bolsillos de los trabajadores.

Aunque no existen datos específicos sobre este imaginario colectivo, de las autoridades policíacas tanto federales como estatales, las Policías Preventivas de las principales ciudades de Coahuila tienen el menor índice de porcentaje de confianza por parte de los ciudadanos, y Torreón tiene el caso más crítico, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, alcanzando que únicamente el 54,4 por ciento de la gente confía en ella.

Otro dato que agrega esta misma encuesta es que, durante el primer semestre del 2023, en Torreón y Saltillo, al menos el 18 y el 10 por ciento de los ciudadanos tuvieron algún contacto con estas autoridades, y de ellos, el 43 y el 25 por ciento experimentaron actos de corrupción.

En ambos porcentajes, el nivel que contempla el mes de diciembre del 2022 es más alto.