Tereso Medina, como líder nacional de la CTM sería extraordinario para Coahuila: Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Tereso Medina, como líder nacional de la CTM sería extraordinario para Coahuila: Manolo Jiménez
    Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, ve con buenos ojos el que Tereso Medina ocupe la dirigencia nacional de la CTM. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La renovación de la dirigencia nacional de la CTM se definirá durante el XVII Congreso Nacional Ordinario

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) entró en proceso de renovación de su dirigencia nacional. El actual periodo estatutario, culmina el próximo 23 de febrero de 2026 y de entre los perfiles que han cobrado mayor relevancia para ocupar el frente, se encuentra el de Tereso Medina Ramírez, dirigente estatal de la CTM en Coahuila.

Al respecto, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró que Medina sería un perfil idóneo para encabezar la central obrera y calificó ese escenario como positivo para el Estado y para el País.

TE PUEDE INTERESAR: Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial

El Mandatario explicó que, tras la decisión del actual líder nacional de no buscar la reelección, se abriría un proceso interno en el que Medina podría participar. “Yo pienso que sería extraordinario para Coahuila y para México que un perfil como el de don Tereso pueda dirigir la CTM nacional”, dijo.

Comentó que, desde su experiencia, el dirigente ha conducido la labor sindical con una visión profesional y responsable. “Ha hecho de la parte sindical algo muy profesional, un sindicato responsable y equilibrado, de cuidar lo más importante, que son los empleos y los buenos empleos”, afirmó.

El Jefe del Ejecutivo señaló la importancia de mantener equilibrios en la relación laboral entre trabajadores, empresas y gobierno, al considerar que las posturas extremas terminan afectando a todas las partes. “Eso es lo que se requiere en la parte laboral, alguien que ayude en los equilibrios, porque todos los extremos son malos”, dijo.

Finalmente, deseó éxito al dirigente sindical. “Yo no formo parte de la CTM, pero le deseamos el mayor de los éxitos. Ojalá así sea”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


trabajadores
Sindicatos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Ctm
Gobierno de Coahuila

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein