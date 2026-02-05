Tereso Medina, como líder nacional de la CTM sería extraordinario para Coahuila: Manolo Jiménez

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) entró en proceso de renovación de su dirigencia nacional. El actual periodo estatutario, culmina el próximo 23 de febrero de 2026 y de entre los perfiles que han cobrado mayor relevancia para ocupar el frente, se encuentra el de Tereso Medina Ramírez, dirigente estatal de la CTM en Coahuila.

Al respecto, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró que Medina sería un perfil idóneo para encabezar la central obrera y calificó ese escenario como positivo para el Estado y para el País.

El Mandatario explicó que, tras la decisión del actual líder nacional de no buscar la reelección, se abriría un proceso interno en el que Medina podría participar. “Yo pienso que sería extraordinario para Coahuila y para México que un perfil como el de don Tereso pueda dirigir la CTM nacional”, dijo.

Comentó que, desde su experiencia, el dirigente ha conducido la labor sindical con una visión profesional y responsable. “Ha hecho de la parte sindical algo muy profesional, un sindicato responsable y equilibrado, de cuidar lo más importante, que son los empleos y los buenos empleos”, afirmó.

El Jefe del Ejecutivo señaló la importancia de mantener equilibrios en la relación laboral entre trabajadores, empresas y gobierno, al considerar que las posturas extremas terminan afectando a todas las partes. “Eso es lo que se requiere en la parte laboral, alguien que ayude en los equilibrios, porque todos los extremos son malos”, dijo.

Finalmente, deseó éxito al dirigente sindical. “Yo no formo parte de la CTM, pero le deseamos el mayor de los éxitos. Ojalá así sea”, concluyó.