‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween

Coahuila
/ 2 noviembre 2025
    Madres de familia revisan los dulces recolectados por sus hijos tras hallar alfileres incrustados. FOTO: FACEBOOK

Los reportes se viralizaron y generaron incertidumbre entre los padres, quienes cuestionan la veracidad de los casos y exigen mayor supervisión de los dulces entregados a los niños

La tradicional noche de Halloween se tornó motivo de alarma en Coahuila tras múltiples reportes de familias que presuntamente encontraron alfileres y agujas incrustados en los dulces recolectados por sus hijos. Los casos se registraron en los municipios de Piedras Negras y Nueva Rosita, donde los niños habían participado en el recorrido de casas.

En Piedras Negras, madres de familia denunciaron vía redes sociales que sus hijos dieron cuenta de irregularidades en sus bolsas de dulces. Uno de los pequeños presuntamente sufrió una herida leve en la boca al morder una paleta suave que contenía un alfiler. “No sé cómo puede existir gente tan dañina. ¿Por qué hacerlo con los niños?”, cuestionó una de las madres.

El incidente se replica también en Nueva Rosita. Una madre explicó que su hija, al llegar a casa tras pedir dulces, encontró un chocolate tipo “Bocadín” con dos pequeños orificios. Al abrirlo, apareció una aguja delgada incrustada en el interior. Ante el hallazgo, decidieron desechar toda la bolsa de dulces.

Ambas denuncias se viralizaron en redes sociales junto con imágenes de los objetos encontrados, generando preocupación colectiva. Aunque no hay reportes oficiales de autoridades sobre estos incidentes, las familias llaman a revisar cada pieza antes de que los menores las consuman.

RECOMENDACIONES PARA LA REVISIÓN DE DULCES:

- Examinar envoltorios y detectar orificios, agujeros o elementos extraños.
- Evitar que los niños consuman dulces sin supervisión inmediata por parte de un adulto.
- Desechar cualquier golosina que parezca manipulada o que no esté en su empaque original.

Las familias afectadas insisten en que no volverán a permitir que sus hijos participen en el tradicional “truco o trato” sin una inspección rigurosa. Mientras tanto, la comunidad permanece vigilante ante la posibilidad de que dichos actos se repitan en otras colonias.

