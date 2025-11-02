‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween

La tradicional noche de Halloween se tornó motivo de alarma en Coahuila tras múltiples reportes de familias que presuntamente encontraron alfileres y agujas incrustados en los dulces recolectados por sus hijos. Los casos se registraron en los municipios de Piedras Negras y Nueva Rosita, donde los niños habían participado en el recorrido de casas.

En Piedras Negras, madres de familia denunciaron vía redes sociales que sus hijos dieron cuenta de irregularidades en sus bolsas de dulces. Uno de los pequeños presuntamente sufrió una herida leve en la boca al morder una paleta suave que contenía un alfiler. “No sé cómo puede existir gente tan dañina. ¿Por qué hacerlo con los niños?”, cuestionó una de las madres.

El incidente se replica también en Nueva Rosita. Una madre explicó que su hija, al llegar a casa tras pedir dulces, encontró un chocolate tipo “Bocadín” con dos pequeños orificios. Al abrirlo, apareció una aguja delgada incrustada en el interior. Ante el hallazgo, decidieron desechar toda la bolsa de dulces.