Tesla no tiene fecha de inicio, pero ya generó una burbuja especulativa en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga

La especulación, alimentada por la expectativa de desarrollos habitacionales e industriales relacionados con Tesla, ha dejado inversiones congeladas y precios que no corresponden a la realidad actual

De acuerdo con desarrolladores inmobiliarios, el precio de los terrenos por metro cuadrado se triplicó en el triángulo de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga debido a la “burbuja especulativa” detonada por el anuncio de la supuesta instalación de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, lo que ahora encarece la construcción de viviendas, naves y parques industriales.

Esto, indicó el economista y analista financiero Marcelo Lara Saucedo, representa un duro golpe para la economía de la región, y lo mismo ha ocurrido en los municipios aledaños a Santa Catarina en la parte del estado vecino.

“Se creó una burbuja especulativa inmobiliaria tras el anuncio de que iba a llegar la gigaplanta Tesla a Santa Catarina y en los terrenos, tanto para casas habitacionales como para parques industriales, se dispararon de manera desorbitada los precios de los terrenos por metro cuadrado, con la expectativa de que se iba a instalar la planta, pero no se ha visto avance”, dijo.

“Lamentablemente se creó una especulación inmobiliaria sobre los precios de los terrenos, sus costos se dispararon al triple en algunas zonas, pensando evidentemente que con la operación de Tesla se necesitarían desarrollos habitacionales para diferentes poderes adquisitivos y predios para instalar empresas de la cadena de proveedores”, expuso Lara Saucedo.

Asimismo, expuso que en estos municipios de la Región Sureste se están instalando más empresas, como un fenómeno natural que se viene dando desde hace varios años; sin embargo, “con Tesla se ha pensado que su instalación provocará un boom en el crecimiento habitacional e industrial y hubo quienes incrementaron al triple sus propiedades y también hubo quienes compraron al precio fijado con la esperanza de desarrollar proyectos de vivienda, de naves y parques industriales”.

Ahora, indicó el expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Coahuila Sureste, sus costosas inversiones especulativas están “congeladas”, es dinero que no genera utilidades o beneficios alguno de momento. Por el natural crecimiento poblacional e industrial de la zona, es obvio que en el futuro serán desarrollados, pero llevará algunos años.

“Ahora hay que ver cuánto tiempo tardará en iniciar la instalación de Tesla y ver cómo se renegociarán los precios de los terrenos porque al final del día no hay inicios de trabajos para instalar la planta, el proyecto está parado. Por lo pronto, Tesla no produce vehículos eléctricos, sólo produjo una burbuja especulativa en el valor de la tierra, con precios que no corresponden a la realidad”, dijo.

“Cuando se hizo el anuncio los desarrolladores aprovecharon y subieron los precios porque todos querían estar cerca de la planta, como proveedores se iban a instalar plantas y, aparte, se construiría más vivienda para mercados con diversos poderes adquisitivos, pero no se ve para cuándo será una realidad”, concluyó.