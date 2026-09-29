TFJA procesa cerca de 6 mil casos por faltas graves: José Ramón Amieva

En su estancia por Torreón, el magistrado presidente detalló que el organismo federal evalúa conductas cometidas en el servicio público sin distinciones partidistas, enfocándose en aquellos expedientes donde intervienen fondos federales mediante licitaciones, contratos u obras públicas, sin importar si los señalados pertenecen al orden municipal, estatal o federal.

TORREÓN, COAH.- Un aproximado de 6 mil expedientes abiertos por faltas administrativas graves de funcionarios y exfuncionarios —con predominio de desvío de recursos y abuso de funciones— concentra actualmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), de acuerdo con su presidente, José Ramón Amieva.

Amieva ejemplificó la magnitud de estos asuntos al recordar que el pleno ratificó recientemente un quebranto patrimonial por 250 millones de pesos contra un exdirector estatal de radio y televisión, cuya identidad se reservó.

El titular del TFJA aclaró que el camino de estos casos inicia tras la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, instancias que emiten el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA). Una vez turnado, el Tribunal se encarga de sustanciar el proceso, dictaminar responsabilidades e imponer las sanciones pertinentes.

Asimismo, apuntó que el TFJA procesa a diario entre 800 y 900 asuntos en todo el país, lo que ha motivado el desarrollo de herramientas digitales como el juicio en línea para agilizar los trámites. En el ámbito regional, precisó que una sede en específico atiende conjuntamente a Coahuila y Durango para controversias con autoridades federales.

Para el presidente del organismo, resulta indispensable rescatar el Sistema Nacional Anticorrupción, dotándolo de una plataforma plenamente operativa y cubriendo las vacantes pendientes de la academia y sociedad civil. Adicionalmente, destacó la apuesta por los mecanismos alternativos para solucionar conflictos mediante facilitadores, evitando juicios prolongados.

Asimismo, sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al congelamiento de cuentas, el magistrado aclaró que el TFJA vigila la legalidad de dichos actos, mientras que los temas de control constitucional competen estrictamente al Poder Judicial de la Federación.