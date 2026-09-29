TFJA procesa cerca de 6 mil casos por faltas graves: José Ramón Amieva

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    TFJA procesa cerca de 6 mil casos por faltas graves: José Ramón Amieva
    José Ramón Amieva, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, apuntó que el TFJA procesa a diario entre 800 y 900 asuntos en todo el país. SANDRA GÓMEZ

El TFJA concentra unos 6 mil expedientes por faltas administrativas graves de funcionarios y exfuncionarios

TORREÓN, COAH.- Un aproximado de 6 mil expedientes abiertos por faltas administrativas graves de funcionarios y exfuncionarios —con predominio de desvío de recursos y abuso de funciones— concentra actualmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), de acuerdo con su presidente, José Ramón Amieva.

En su estancia por Torreón, el magistrado presidente detalló que el organismo federal evalúa conductas cometidas en el servicio público sin distinciones partidistas, enfocándose en aquellos expedientes donde intervienen fondos federales mediante licitaciones, contratos u obras públicas, sin importar si los señalados pertenecen al orden municipal, estatal o federal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/atienden-caso-de-picadura-de-garrapata-en-primaria-al-oriente-de-saltillo-menor-se-encuentra-fuera-de-peligro-IP23795937

Amieva ejemplificó la magnitud de estos asuntos al recordar que el pleno ratificó recientemente un quebranto patrimonial por 250 millones de pesos contra un exdirector estatal de radio y televisión, cuya identidad se reservó.

El titular del TFJA aclaró que el camino de estos casos inicia tras la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, instancias que emiten el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA). Una vez turnado, el Tribunal se encarga de sustanciar el proceso, dictaminar responsabilidades e imponer las sanciones pertinentes.

Asimismo, apuntó que el TFJA procesa a diario entre 800 y 900 asuntos en todo el país, lo que ha motivado el desarrollo de herramientas digitales como el juicio en línea para agilizar los trámites. En el ámbito regional, precisó que una sede en específico atiende conjuntamente a Coahuila y Durango para controversias con autoridades federales.

Para el presidente del organismo, resulta indispensable rescatar el Sistema Nacional Anticorrupción, dotándolo de una plataforma plenamente operativa y cubriendo las vacantes pendientes de la academia y sociedad civil. Adicionalmente, destacó la apuesta por los mecanismos alternativos para solucionar conflictos mediante facilitadores, evitando juicios prolongados.

Asimismo, sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al congelamiento de cuentas, el magistrado aclaró que el TFJA vigila la legalidad de dichos actos, mientras que los temas de control constitucional competen estrictamente al Poder Judicial de la Federación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amílcar Olán

Amílcar Olán
true

Monclova: Toma IP a chunga al postor de Altos Hornos de México
true

POLITICÓN: ¿Síndrome Coahuila en Nuevo León? El reto de Clara Luz Flores frente al PT
De la Cruz Rodríguez fue uno de los primeros en llegar al trenazo de Puente Moreno en 1972, tragedia que marcó su historia y trayectoria periodística.

Saltillo: fallece Antonio de la Cruz, periodista y héroe del trenazo de Puente Moreno
El ranking coloca además a Saltillo como la segunda ciudad de México con mayor contaminación del aire.

Saltillo, en el top 10 de ciudades con mayor contaminación del aire del continente
Coahuila tendrá cuatro representantes en la delegación mexicana que competirá en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Dakar 2026: Cuatro coahuilenses representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, fue incluido por OFAC en las sanciones contra el Cártel de Sinaloa.

Mayito Flaco y 46 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa son sancionadas por la OFAC y la UIF
El elevado coste de la energía ha sido el principal motor de la inflación en los últimos meses, y los economistas han advertido que podría extenderse fácilmente a otros sectores, provocando un aumento de los precios de los alimentos y la ropa, entre otros productos.

El petróleo se dispara por encima de los 107 dólares después de que Trump rechazara el acuerdo de paz con Irán