Torrenciales aguaceros elevan más de tres metros el nivel del Río Bravo

El punto máximo se registró el pasado 16 de junio, cuando los escurrimientos provenientes de ambos estados desembocaron de manera temporal en el afluente, modificando las condiciones habituales de la corriente.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las intensas lluvias registradas en municipios de Coahuila y Nuevo León provocaron un aumento significativo en el nivel del Río Bravo, cuyo caudal alcanzó un incremento de 3.4 metros en la zona de los puentes internacionales, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Aunque en los días posteriores el nivel descendió hasta ubicarse en aproximadamente 2.4 metros, las autoridades advirtieron que persisten riesgos debido a la velocidad del agua y al arrastre constante de ramas, maleza y otros desechos.

AUTORIDADES PRIVILEGIAN LA SEGURIDA

Ante estas condiciones, se determinó mantener cerrados los accesos a la ribera del Río Bravo para impedir el ingreso de personas que acostumbran acudir al sitio con fines recreativos o de esparcimiento.

La medida busca prevenir incidentes mientras disminuye la fuerza de la corriente y se restablecen condiciones seguras en la zona, por lo que se exhorta a la población a respetar las restricciones y evitar acercarse al cauce hasta nuevo aviso.