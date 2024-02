Torreón: destinan inversión de casi 400 mdp en infraestructura hidráulica

Torreón, Coahuila. – El Municipio de Torreón aplicó una inversión histórica de cerca de 400 millones de pesos para construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura hidráulica que beneficia de manera directa a unos 600 mil habitantes con un mejor servicio de agua potable, reveló el alcalde Román Alberto Cepeda González.

El Torreón que hay ahorita no es el Torreón que recibió esta administración, actualmente el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) está en orden y trabajando, subrayó.

La administración municipal que encabeza, dijo, concluirá con la puesta en operación de 30 nuevos pozos de agua perforados y equipados con recursos propios, además de la rehabilitación de norias, líneas de conducción e interconexiones, aparte las obras de drenaje; sin embargo, hay mucho por hacer todavía.

Mencionó que se cuenta con una cobertura de la infraestructura de agua potable de más del 95.4 por ciento.

Las interconexiones de pozos son necesarias, porque donde menos se ocupa agua, es en donde mayor volumen se tiene, que es el área del poniente, pero donde más se necesita es el norte de la ciudad y es donde menos volumen de agua se dispone.

En esas condiciones se tienen que perforar más pozos donde más agua se necesite o hacer las interconexiones para tener una infraestructura equilibrada que incluya las nuevas fuentes de abastecimiento y la rehabilitación de los existentes y el drenaje.

Reconoció el trabajo que se ha venido realizando para abastecer del vital líquido a la población, atacar las fugas del líquido y mejorar los sistemas de eficiencia, entre otras acciones.

Torreón no deja de crecer, no deja de invertir, no deja de romper récords en inversiones para agua potable y tiene recursos para seguir trabajando en ese sentido.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

En otro tema, Cepeda González informó los nuevos nombramientos extendidos al interior de la administración municipal de Torreón: Luis Alberto Mendoza Balderas fue nombrado subsecretario del Ayuntamiento de Torreón.

Amira Lucía Darwich García, quien se desempeñaba como encargada del departamento de Garantías e Infracciones, fue nombrada directora de Pensiones y Beneficios para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón.

Además, Elías Ramón Chufani Vázquez ocupará la dirección del Instituto Municipal del Deporte.

Informó que todavía está pendiente de nombrar a un titular en la Dirección del Medio Ambiente y la ratificación del director del Simas Torreón.