Torreón enviará al buró de crédito a deudores del impuesto predial desde diciembre

Javier Lechuga Jiménez Labora, tesorero municipal, informó que los trámites para incorporar a los deudores a los registros crediticios nacionales se encuentran avanzados. La medida estará dirigida a quienes incumplan de manera recurrente con sus obligaciones fiscales ante el municipio.

El Ayuntamiento de Torreón comenzará en diciembre a gestionar el registro en el buró de crédito de los contribuyentes que mantengan adeudos del impuesto predial, como parte de las medidas para recuperar los ingresos pendientes y combatir el rezago en el pago de esta obligación municipal.

La decisión se aplicará una vez concluido, al cierre de noviembre, el programa de estímulos fiscales que permite a los contribuyentes regularizar sus adeudos mediante la condonación del total de multas y recargos. Con este esquema, la administración municipal busca ofrecer una oportunidad para que quienes arrastran pagos pendientes de uno o varios años se pongan al corriente antes de que entren en vigor las nuevas acciones.

Además del registro en el buró de crédito, el municipio prevé reforzar los procedimientos de cobro que ha aplicado desde principios de año, entre ellos el embargo de bienes como garantía para recuperar adeudos vencidos. Estas acciones se han dirigido a contribuyentes que acumulan cinco años o más sin cumplir con el pago del predial.

De acuerdo con el tesorero, las gestiones buscan que los dos registros de información crediticia que operan a nivel nacional permitan incorporar a los contribuyentes reincidentes en el incumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento.

Con estas medidas, la Tesorería Municipal pretende incentivar el pago del impuesto predial y recuperar recursos pendientes. Mientras tanto, los contribuyentes con adeudos podrán aprovechar hasta el último día de noviembre el programa de regularización, antes de que comience la nueva etapa de acciones de cobro.