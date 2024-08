Torreón: No es secuestro, Pablo Jared simplemente se perdió en una zona inhóspita

TORREÓN, COAH.- A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por tierra y aire, aún no se tiene un indicio sólido por parte de las autoridades para saber a dónde dirigir la búsqueda de Pablo Jared en el desierto coahuilense, declararon familiares del desaparecido.

Es importante señalar que Pablo Jared es un joven trabajador y con ganas de salir adelante de manera honrada, por lo que se tienen que dejar de lado las teorías negativas, solo está perdido en una zona complicada, tanto por lo implacable de la naturaleza como por la falta de comunicación telefónica, expusieron.

Descartaron asimismo la posibilidad de encontrarlo debajo de la camioneta, la cual se levantó desde hace días del lugar donde se encontró incendiada en los límites de Coahuila con Durango.

Agregan que de hecho el terreno no se presta para una excavación por medios manuales, por lo que se tendrá que usar una excavadora.

De esta manera la familia desecha la versión de que posiblemente estuviera enterrado bajo la camioneta.

En la zona, a pesar de ser un desierto, existe vegetación que supera los tres metros de altura y el terreno no es plano, además de que no existen arenas movedizas por el tipo de suelo, pero no es para nada fácil caminar fuera de los caminos, precisan.

Aunado a la falta de agua en kilómetros a la redonda, existe fauna silvestre como víboras y arañas que pueden ser peligrosas para las personas, pero la búsqueda continúa sin perder la esperanza de que en su andar consiga refugio y agua.

Las autoridades por su parte siguen presentes en el lugar investigando por tierra y aire, acompañados por grupos de buscadores y familia; sin embargo, lamentablemente no se cuenta con ningún indicio.

Los familiares descartan que la desaparición de Pablo Jared se deba a un hecho violento, no es secuestro, dicen, no es auto desaparición, simplemente se perdió en una zona inhóspita, dicen.

HAN SIDO DÍAS INTENSOS: FEDERICO FERNÁNDEZ

Desde el primer momento que en se conoció el reporte de la desaparición del lagunero, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ordenó se pusieran a disposición de la búsqueda todos los recursos humanos y tecnológicos y mantener contacto estrecho con la familia y con los colectivos que se sumaron a las pesquisas, dijo el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Federico Fernández.

Hoy en día se han hecho recorridos en alrededor de 30 kilómetros perimetrales del lugar donde fue encontrado el vehículo del joven, pero no solo se han sumado a las tareas colectivos de búsqueda, sino se cuenta con helicópteros proporcionados por el Gobierno de Durango y no han parado los recorridos aéreos.

Así también, el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila mantiene su estrategia de búsqueda e instaló un campamento en la zona cero, pero todo con resultados negativos.

“Hay confianza de que Pablo Jared sigue vivo, no hemos perdido la esperanza de encontrarlo con vida, por eso seguimos trabajando, por eso están todos los recursos disponibles, hemos estado en coordinación con las autoridades de Durango”, explicó.

Dijo que el dictamen pericial de la camioneta incendiada descarta por completo que haya sido quemada intencionalmente y señala que el fuego pudo haberse originado por la fricción con las piedras al buscar que el vehículo saliera de una zanja.