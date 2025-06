Detienen a Pablo Salas, exalcalde de General Cepeda, por agresiones contra mujeres durante desalojo

“En General Cepeda no vamos a permitir que hombres, o quienes se hacen llamar hombres, golpeen a las mujeres ”, dijo Mayra Ramos, alcaldesa de General Cepeda, luego del desalojo que tuvo lugar en aquel municipio este jueves.

El operativo se realizó con la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal, quienes acudieron a resguardar el orden durante el cumplimiento de una orden de desalojo dictada por un juez. Ramos aclaró que los uniformados no fueron los agresores, como se señaló en redes sociales, sino los hermanos Salas.

REGIDOR PANISTA CONTRADICE VERSIÓN OFICIAL

La transmisión en vivo del regidor del PAN, Óscar Reyna, generó polémica al ofrecer una versión distinta de los hechos. En su mensaje, Reyna acusó a la autoridad local de usar la fuerza contra los exalcaldes y responsabilizó directamente a la alcaldesa si algo le ocurre al señor González, aparentemente otro implicado.

“El día de hoy el juez ordenó por ahí un desalojo donde acudieron personas de la Fiscalía y el esposo, Luis Ernesto, el presidente honorario del DIF, obstruyó todo. La señora síndico. Resulta que al llegar el exalcalde Pablo, el exalcalde Juan, pues los golpean los elementos de la PCC, los que tenemos el convenio de seguridad. Señora alcaldesa, desde aquí le vengo a decir que si algo le llega a pasar al señor González es su responsabilidad”.

Reyna también lanzó una grave acusación, sin pruebas, sobre la familia del esposo de la alcaldesa:

“Si vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de los malandros que estaban aquí en La Lagunilla, de las personas que se sepultaron ahí en La Lagunilla. Señor gobernador, lo exhorto a que venga a poner orden a General Cepeda”.

Ante esto, Ramos respondió tajante:

“Incluso difama a la familia de mi esposo, que son propietarios del rancho La Lagunilla. Difama al decir que ahí hay cuerpos enterrados. Hasta dónde llegan en abrir la boca, es terrible su actuar”.

La presidenta municipal aseguró que se trató de una conducta violenta dirigida contra mujeres:

“Esto estuvo gravísimo. No a la violencia contra las mujeres. Aquí en General Cepeda no vamos a permitir que hombres, o quienes se hacen llamar hombres, golpeen a las mujeres. Eso no está permitido en el municipio”.