Se deslinda esposo de Alcaldesa de violencia en desalojo en General Cepeda

GENERAL CEPEDA, COAH.- Tras el operativo de desalojo ocurrido ayer, en el que varias mujeres resultaron agredidas y fue detenido el exalcalde Pablo Salas, Luis Ernesto Zamora, esposo de la alcaldesa Mayra Ramos, negó haber participado en los hechos violentos y defendió su actuación durante la diligencia judicial.

Zamora afirmó haber sido señalado injustamente por el regidor Óscar Reyna, quien lo acusó de agredir a Olivia Aguirre, madre de los exalcaldes de General Cepeda, Juan y Pablo Salas.

“Vi al regidor Reyna declarar primero que intenté golpearla y luego que la golpeé. No entiendo, hasta ellos se contradicen”, expresó Zamora.

El también funcionario aseguró que existen testigos y videos que lo exoneran:

“Estoy tranquilo. Hay más de cien personas que vieron que no la toqué en ningún momento. Si tienen pruebas, que procedan legalmente”.

Además, acusó directamente a los hermanos Salas de ser los responsables de las agresiones contra varias mujeres:

“Yo jamás haría lo que hicieron Pablo y Juan Salas con las compañeras Lorena Téllez, Gaby, Cecilia y Carito. Todas las mujeres merecen respeto”.

“Volvería a hacerlo por mi gente”, dijo Zamora y justificó su presencia en el lugar por solicitud de ciudadanos:

“Me llamaron personas del lugar para que los apoyara. Nací en General Cepeda, aquí crecí y aquí moriré. Lo haría una y otra vez por mi gente”.

Reconoció que fue esposado por obstrucción, pero insistió en que actuó con respeto:

“Los oficiales hacían su trabajo. Yo no los insulté. Solo les dije que mi deber es velar por las necesidades del pueblo”.

Señaló, además, presuntas irregularidades en el actuar de los exalcaldes:

“Los hermanos Salas ingresaron al predio por la barda trasera, agrediendo a personas. Eso no es legal ni ético. No se puede ser juez y parte”.

“No me voy a quedar callado”Zamora denunció una campaña de difamación en su contra y advirtió que tomará acciones legales.

“Participaron más de cien personas, todos con celulares. Si tienen videos donde agredo a alguien, que los muestren. Yo estoy tranquilo”.

Aseguró que responderá a cada acusación: “No me voy a quedar callado. Pasé mucho tiempo sin hablar para evitar conflictos, pero ya basta de difamaciones”.

Criticó también al regidor Reyna y a los exalcaldes por, según él, promover el conflicto mientras se escudan en discursos de paz:

“Reyna ha responsabilizado a mi esposa, la alcaldesa, por lo que les pase a él o a su familia. ¿Cómo pueden hacer eso si ellos fueron quienes agredieron a personas vulnerables?”.

Zamora reiteró que no tuvo contacto físico con Aguirre ni con los exalcaldes:

“Nunca toqué a la señora ni a ellos. Fue Juan Salas quien me provocó: llegó, azotó una puerta y me retó. Una compañera le respondió: ‘Ya te ganó la señora’, refiriéndose a la alcaldesa. Ahí inició el altercado”.

Concluyó asegurando que su conciencia está tranquila:

“Tengo la frente en alto. Si la justicia me llama, acudiré. El que nada debe, nada teme. Pero no me voy a dejar”.