Torreón: Peñoles impulsa capacitación técnica especializada para el sector minero

Coahuila
20 febrero 2026
    Torreón: Peñoles impulsa capacitación técnica especializada para el sector minero
    El Centro de Estudios Técnicos de la Laguna del Rey (CETLAR), impulsado por Industrias Peñoles, alcanzó la cifra histórica de 1,131 egresados formados bajo un esquema de becas totales. SANDRA GÓMEZ

La trigésima generación del CETLAR incorporó a 61 nuevos técnicos especializados en Mecánica-Eléctrica y Electricidad-Instrumentación, fortaleciendo la fuerza laboral del sector industrial

TORREÓN, COAH.- El Centro de Estudios Técnicos de la Laguna del Rey (CETLAR) se ha consolidado como el programa educativo más ambicioso de Industrias Peñoles, con el claro objetivo de ser la institución líder en la formación de los técnicos en mantenimiento más competentes de México. Este centro transforma profundamente la visión y las aspiraciones de sus egresados, elevando la calidad de vida de sus familias y el desarrollo de las comunidades donde habitan.

Para Peñoles, el CETLAR representa un modelo de corresponsabilidad y valor compartido, donde participan la empresa y las comunidades vecinas. El impacto de esta institución es multiplicador, ya que, al dotar a los jóvenes de herramientas, se convierten en líderes y agentes de cambio que encabezan la transformación social en sus lugares de origen.

Tras décadas de esfuerzo sostenido, el Centro alcanza la cifra de 1,131 egresados bajo un esquema de becas totales. Estos graduados hoy cuentan con las habilidades necesarias para integrarse con éxito al sector laboral, ya sea dentro de las unidades operativas de Peñoles o en el mercado industrial global, fortaleciendo así el tejido económico de la región.

En esta trigésima generación, 61 nuevos técnicos se incorporan a la fuerza laboral especializada: 31 especialistas en Mecánica-Eléctrica y 30 en Electricidad-Instrumentación.

De los graduados, 16 % son mujeres. Este dato refleja el compromiso de la compañía por cerrar la brecha de género en profesiones técnicas tradicionalmente masculinizadas, demostrando que el talento y la precisión técnica no tienen género, y que la minería del futuro es, ante todo, diversa.

Esta generación integra talento de diversas unidades clave como Capela, que aporta el mayor contingente con 15 egresados, seguida de Sabinas, Tizapa y Química del Rey (Coahuila); asimismo, hay jóvenes de Durango (Velardeña, Bermejillo), Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Guanajuato, asegurando que el beneficio educativo llegue a cada rincón donde la compañía tiene presencia.

Hasta la fecha, el CETLAR registra 598 especialistas Mecánicos-Eléctricos y 533 Eléctricos-Instrumentistas. Esta formación dual permite que la infraestructura tecnológica de la empresa sea operada por manos expertas que comprenden la maquinaria y, sobre todo, la cultura de seguridad y prevención que define a la compañía.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

