Torreón: Peñoles impulsa capacitación técnica especializada para el sector minero

TORREÓN, COAH.- El Centro de Estudios Técnicos de la Laguna del Rey (CETLAR) se ha consolidado como el programa educativo más ambicioso de Industrias Peñoles, con el claro objetivo de ser la institución líder en la formación de los técnicos en mantenimiento más competentes de México. Este centro transforma profundamente la visión y las aspiraciones de sus egresados, elevando la calidad de vida de sus familias y el desarrollo de las comunidades donde habitan.

Para Peñoles, el CETLAR representa un modelo de corresponsabilidad y valor compartido, donde participan la empresa y las comunidades vecinas. El impacto de esta institución es multiplicador, ya que, al dotar a los jóvenes de herramientas, se convierten en líderes y agentes de cambio que encabezan la transformación social en sus lugares de origen.

Tras décadas de esfuerzo sostenido, el Centro alcanza la cifra de 1,131 egresados bajo un esquema de becas totales. Estos graduados hoy cuentan con las habilidades necesarias para integrarse con éxito al sector laboral, ya sea dentro de las unidades operativas de Peñoles o en el mercado industrial global, fortaleciendo así el tejido económico de la región.

En esta trigésima generación, 61 nuevos técnicos se incorporan a la fuerza laboral especializada: 31 especialistas en Mecánica-Eléctrica y 30 en Electricidad-Instrumentación.

De los graduados, 16 % son mujeres. Este dato refleja el compromiso de la compañía por cerrar la brecha de género en profesiones técnicas tradicionalmente masculinizadas, demostrando que el talento y la precisión técnica no tienen género, y que la minería del futuro es, ante todo, diversa.

Esta generación integra talento de diversas unidades clave como Capela, que aporta el mayor contingente con 15 egresados, seguida de Sabinas, Tizapa y Química del Rey (Coahuila); asimismo, hay jóvenes de Durango (Velardeña, Bermejillo), Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Guanajuato, asegurando que el beneficio educativo llegue a cada rincón donde la compañía tiene presencia.

Hasta la fecha, el CETLAR registra 598 especialistas Mecánicos-Eléctricos y 533 Eléctricos-Instrumentistas. Esta formación dual permite que la infraestructura tecnológica de la empresa sea operada por manos expertas que comprenden la maquinaria y, sobre todo, la cultura de seguridad y prevención que define a la compañía.