Inicia modernización del transporte público: Torreón sumará 50 nuevas unidades equipadas

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 marzo 2026
    Inicia modernización del transporte público: Torreón sumará 50 nuevas unidades equipadas
    Los nuevos camiones contarán con GPS y cámaras de seguridad. CORTESÍA

Las unidades comenzarán a operar a partir del segundo trimestre del año

TORREÓN, COAH.- Como parte de un proyecto de modernización del servicio, en una primera etapa Torreón contará con alrededor de 50 nuevas unidades de transporte público a partir del segundo trimestre de 2026, informó el alcalde Román Alberto Cepeda.

El edil explicó que estas unidades estarán equipadas con tecnología de punta, como sistemas de localización GPS y cámaras de seguridad, lo que permitirá ofrecer un servicio más eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente.

TE PUEDE INTERESAR: SIMAS Torreón trabaja en la reposición de 7 líneas sanitarias

Además de la renovación del parque vehicular, señaló que el proyecto de modernización del transporte público en Torreón contempla la creación de nuevos recorridos para mejorar la conectividad entre colonias y puntos clave de la ciudad, así como ajustes en las frecuencias para reducir los tiempos de espera.

También se prevé la implementación de un sistema de pago digital más avanzado, que sustituirá al esquema actual de tarjetas de prepago expedidas por una empresa privada, con el fin de facilitar el acceso y mejorar el control para los usuarios.

Cepeda González explicó que los concesionarios que participen en este proceso de renovación podrán acceder a diversos beneficios, entre ellos incentivos fiscales y un posible ajuste en la tarifa, el cual actualmente es analizado por el Municipio y será puesto próximamente a consideración del Cabildo.

TE PUEDE INTERESAR: Acalde de Torreón garantiza protección a participantes en la marcha feminista de este domingo 8 de Marzo

El alcalde reconoció que, debido a las capacidades financieras de los transportistas, la renovación de los más de 300 camiones que actualmente operan en la ciudad se realizará de manera gradual, con la meta de que al término de su administración la mayor parte de la flota esté modernizada.

Finalmente, enfatizó que el Ayuntamiento brindará asesoría y acompañamiento a los concesionarios durante esta transición, con el objetivo de que todos los sectores involucrados resulten beneficiados y que la ciudadanía perciba una mejora tangible en la movilidad urbana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte
Transporte Público

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?