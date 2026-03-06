Inicia modernización del transporte público: Torreón sumará 50 nuevas unidades equipadas

TORREÓN, COAH.- Como parte de un proyecto de modernización del servicio, en una primera etapa Torreón contará con alrededor de 50 nuevas unidades de transporte público a partir del segundo trimestre de 2026, informó el alcalde Román Alberto Cepeda.

El edil explicó que estas unidades estarán equipadas con tecnología de punta, como sistemas de localización GPS y cámaras de seguridad, lo que permitirá ofrecer un servicio más eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente.

Además de la renovación del parque vehicular, señaló que el proyecto de modernización del transporte público en Torreón contempla la creación de nuevos recorridos para mejorar la conectividad entre colonias y puntos clave de la ciudad, así como ajustes en las frecuencias para reducir los tiempos de espera.

También se prevé la implementación de un sistema de pago digital más avanzado, que sustituirá al esquema actual de tarjetas de prepago expedidas por una empresa privada, con el fin de facilitar el acceso y mejorar el control para los usuarios.

Cepeda González explicó que los concesionarios que participen en este proceso de renovación podrán acceder a diversos beneficios, entre ellos incentivos fiscales y un posible ajuste en la tarifa, el cual actualmente es analizado por el Municipio y será puesto próximamente a consideración del Cabildo.

El alcalde reconoció que, debido a las capacidades financieras de los transportistas, la renovación de los más de 300 camiones que actualmente operan en la ciudad se realizará de manera gradual, con la meta de que al término de su administración la mayor parte de la flota esté modernizada.

Finalmente, enfatizó que el Ayuntamiento brindará asesoría y acompañamiento a los concesionarios durante esta transición, con el objetivo de que todos los sectores involucrados resulten beneficiados y que la ciudadanía perciba una mejora tangible en la movilidad urbana.