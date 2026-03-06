Acalde de Torreón garantiza protección a participantes en la marcha feminista de este domingo 8 de Marzo

Torreón
/ 6 marzo 2026
    Acalde de Torreón garantiza protección a participantes en la marcha feminista de este domingo 8 de Marzo
    Román Cepeda invitó a portar distintivos morados y pancartas con mensajes positivos. SANDRA GÓMEZ

El municipio respetará el derecho de las mujeres a la libre manifestación.

TORREÓN, COAH.- Para el Día Internacional de la Mujer, el alcalde Román Alberto Cepeda ratificó que garantizará la seguridad en los eventos y marchas de este domingo 8 de marzo, respetando el derecho a la libre manifestación dentro del marco estricto de la ley.

El edil destacó la importancia de generar un ambiente de respeto y diálogo durante las actividades, promoviendo la participación pacífica y el reconocimiento de las demandas históricas del movimiento feminista en la región.

Entre las recomendaciones que emitió, pide a las participantes prioricen la seguridad y eviten daños a terceros, así como mostrar solidaridad con la causa, con el propósito de que la marcha programada del parque Victoria de Ciudad Lerdo a Torreón, pasando por Gómez Palacio, se realice de la mejor manera.

Asimismo, invitó a las asistentes a portar distintivos morados y pancartas con mensajes positivos, reafirmando el carácter reivindicativo y pacífico de la manifestación.

Afirmó que se respetará la libre expresión de las mujeres que asistan, en tanto que los cuerpos de seguridad estarán atentos para garantizar la integridad de las más de 20 mil feministas que tomarán parte.

Las autoridades establecerán puntos de apoyo y atención médica a lo largo del recorrido para brindar asistencia inmediata en caso de ser necesario.

El alcalde se mostró respetuoso de las expresiones que se generen en esta fecha, pero estará atento para resguardar a todas las personas que decidan participar en estas manifestaciones.

Reiteró que el gobierno municipal mantiene un compromiso con la protección de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de género en la ciudad.

En Torreón, cada año cientos de mujeres salen a las calles a marchar sin importar sus diferencias sociales o culturales, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde exigen entrar en un plano de igualdad de condiciones frente a los hombres.

