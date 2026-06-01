A mediados de junio iniciará el ‘bombardeo de nubes’ en la Comarca Lagunera, con inversión de hasta 20 mdp

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Torreón
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    A mediados de junio iniciará el ‘bombardeo de nubes’ en la Comarca Lagunera, con inversión de hasta 20 mdp
    El 15 de junio iniciará el bombardeo de nubes en La Laguna; el proyecto cuenta con el aval de los gobiernos de Coahuila y de Durango. ARCHIVO

La empresa contratada recibirá su pago únicamente si se registran precipitaciones pluviales

TORREÓN, COAH.- El programa de estimulación de lluvias para la Comarca Lagunera arrancará a mediados de junio de 2026 con una inversión público-privada estimada entre 16 y 20 millones de pesos, informaron representantes del sector agropecuario.

Baudilio Rodríguez Abusaid, productor de la Región Lagunera, confirmó que la siembra de nubes en la cuenca alta del Río Nazas comenzará el próximo 15 de junio en zonas serranas de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Destacó que el contrato contempla una cláusula de resultados, por lo que la empresa encargada únicamente recibirá el pago si se registran precipitaciones derivadas del programa.

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El proyecto cuenta con el respaldo de los gobiernos de Coahuila y Durango, así como con las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La estrategia consiste en estimular la formación de lluvia mediante la dispersión aérea de compuestos como yoduro de plata y acetona sobre sistemas nubosos en áreas específicas de la cuenca alta del Nazas. En su financiamiento participan autoridades, productores agrícolas, ganaderos y representantes del sector social.

Rodríguez Abusaid señaló que la inversión inicial oscilará entre 16 y 20 millones de pesos y adelantó que se analiza una segunda etapa que podría duplicar los recursos destinados al proyecto. Las operaciones se concentrarán en las zonas altas que abastecen a las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, consideradas fundamentales para el suministro de agua en la región.

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La puesta en marcha de este programa ocurre en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del norte del País. Ante la persistencia de la sequía, la siembra de nubes se ha convertido en una alternativa utilizada por diversas entidades para intentar incrementar las precipitaciones y favorecer la recarga de presas y acuíferos.

Aunque la eficacia de esta técnica continúa siendo objeto de análisis y debate dentro de la comunidad científica, su aplicación se ha extendido en estados como Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Aguascalientes, donde la escasez de agua afecta tanto a las actividades productivas como al abastecimiento para la población.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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