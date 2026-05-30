Avanza instalación de luminarias LED en colonia San Juan de Sabinas

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Coahuila
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    Avanza instalación de luminarias LED en colonia San Juan de Sabinas
    El programa contempla la sustitución y colocación de equipos de iluminación en distintos puntos de la localidad. REDES SOCIALES

El Gobierno Municipal mantiene los trabajos de modernización del alumbrado público en el ejido San Luisito

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas continúa con la instalación de luminarias LED en la colonia San Luisito, como parte de los trabajos de mejoramiento del sistema de alumbrado público en ese sector.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Óscar Ríos Ramírez señaló que estas acciones forman parte de los programas que desarrolla la administración municipal para atender servicios básicos en las colonias.

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Los trabajos consisten en la colocación de nuevas luminarias con tecnología LED, con el objetivo de fortalecer la iluminación en calles y espacios públicos de la colonia.

De acuerdo con lo compartido por el edil, durante las visitas al sector ha recogido comentarios de vecinos sobre los resultados que han observado con la instalación del nuevo alumbrado.

Óscar Ríos indicó que su administración continuará realizando acciones de mejoramiento urbano y atención a servicios públicos en distintos puntos del municipio.

La instalación de luminarias forma parte de los trabajos que actualmente se desarrollan en la colonia San Luisito para renovar la infraestructura de alumbrado público.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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