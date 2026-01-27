Acercan programas sociales y de seguridad a estudiantes universitarios

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el vínculo entre autoridades y comunidad estudiantil, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la estrategia Mejora Coahuila llevaron la conferencia “A Coahuila lo Cuidamos Todos” a la Universidad Tecnológica de Saltillo (UTS), ubicada en el sector industrial de Derramadero. Ante más de 400 alumnos y docentes, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, subrayó que la seguridad es una tarea compartida y que el entorno universitario juega un papel clave en la prevención y el fortalecimiento del tejido social.

TE PUEDE INTERESAR: Simas Piedras Negras descarta desaparecer sindicato, pero congela salarios por dos años Durante su mensaje, reiteró el compromiso de la FGE y de la administración que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener a Coahuila como un estado seguro y blindado, e hizo un llamado a las y los jóvenes a involucrarse activamente en el cuidado de su comunidad. Por su parte, el titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que estos encuentros permiten escuchar de manera directa las inquietudes del estudiantado en materia de seguridad, además de acercar los programas sociales que impulsa el Gobierno del Estado. En el marco del evento, se difundieron diversos apoyos dirigidos a la comunidad universitaria, entre ellos nuevas becas estatales y de movilidad internacional, programas para el impulso al emprendimiento juvenil y la entrega de material deportivo para fortalecer las actividades físicas en la UTS.