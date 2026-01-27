Acercan programas sociales y de seguridad a estudiantes universitarios

Torreón
/ 27 enero 2026
    Autoridades estatales presentaron apoyos dirigidos a la juventud coahuilense. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Becas, emprendimiento y prevención del delito formaron parte del encuentro en la UTS

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el vínculo entre autoridades y comunidad estudiantil, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la estrategia Mejora Coahuila llevaron la conferencia “A Coahuila lo Cuidamos Todos” a la Universidad Tecnológica de Saltillo (UTS), ubicada en el sector industrial de Derramadero.

Ante más de 400 alumnos y docentes, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, subrayó que la seguridad es una tarea compartida y que el entorno universitario juega un papel clave en la prevención y el fortalecimiento del tejido social.

Fiscalía General del Estado y Mejora Coahuila dialogan con estudiantes de la UTS sobre prevención del delito y programas de apoyo social. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Durante su mensaje, reiteró el compromiso de la FGE y de la administración que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener a Coahuila como un estado seguro y blindado, e hizo un llamado a las y los jóvenes a involucrarse activamente en el cuidado de su comunidad.

Por su parte, el titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que estos encuentros permiten escuchar de manera directa las inquietudes del estudiantado en materia de seguridad, además de acercar los programas sociales que impulsa el Gobierno del Estado.

En el marco del evento, se difundieron diversos apoyos dirigidos a la comunidad universitaria, entre ellos nuevas becas estatales y de movilidad internacional, programas para el impulso al emprendimiento juvenil y la entrega de material deportivo para fortalecer las actividades físicas en la UTS.

$!Estudiantes participaron activamente en la conferencia sobre seguridad y prevención.
Estudiantes participaron activamente en la conferencia sobre seguridad y prevención. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La conferencia contó con la anfitrionía de la rectora de la Universidad Tecnológica de Saltillo, Sofía Carranza, así como con la participación de Gabriel Franyuti, subsecretaria de Prevención y Proximidad; Julio Loera, delegado regional de la FGE; y Simón Pérez, comandante regional de la Policía Estatal.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

