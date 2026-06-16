Acumula Coahuila casi 200 proyectos de inversión y 70 mil empleos en actual administración: Secretaría de Economía

El funcionario destacó que los principales indicadores económicos de Coahuila y Torreón mantienen una tendencia positiva, en contraste con la desaceleración que enfrentan otras regiones del país.

TORREÓN, COAH.- El secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez , informó que durante los primeros dos años y medio de la actual administración estatal se han concretado cerca de 200 proyectos de inversión, los cuales representan una derrama económica superior a los 150 mil millones de pesos y la generación aproximada de 70 mil empleos en la entidad.

“Los números de Coahuila y de Torreón son muy buenos. Mientras en otras entidades la actividad económica se encuentra detenida o con poco crecimiento, aquí seguimos avanzando y consolidando proyectos que fortalecen nuestra competitividad”, señaló.

Olivares Martínez afirmó que la fortaleza industrial y exportadora del estado coloca a Coahuila en una posición estratégica ante la posible continuidad y fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), escenario en el que la entidad podría convertirse en una de las más beneficiadas del país.

Indicó que el objetivo no es atraer inversiones a cualquier costo, sino impulsar proyectos sólidos que generen certidumbre, permanencia y crecimiento sostenido para la economía estatal.

Como muestra del dinamismo económico de la región, mencionó el desarrollo inmobiliario Latitud 25, al considerarlo un ejemplo de la confianza que mantiene la iniciativa privada en Coahuila y particularmente en Torreón.

“Latitud 25 es una realidad y refleja la confianza de los inversionistas para seguir apostando por Coahuila”, expresó.