Acumula Coahuila casi 200 proyectos de inversión y 70 mil empleos en actual administración: Secretaría de Economía

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Torreón
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    Acumula Coahuila casi 200 proyectos de inversión y 70 mil empleos en actual administración: Secretaría de Economía
    La entidad continúa fortaleciendo su competitividad mediante nuevos proyectos industriales y productivos. SANDRA GÓMEZ

Los indicadores económicos de Coahuila y Torreón mantienen una tendencia positiva pese a la desaceleración en otras regiones del país

TORREÓN, COAH.- El secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, informó que durante los primeros dos años y medio de la actual administración estatal se han concretado cerca de 200 proyectos de inversión, los cuales representan una derrama económica superior a los 150 mil millones de pesos y la generación aproximada de 70 mil empleos en la entidad.

El funcionario destacó que los principales indicadores económicos de Coahuila y Torreón mantienen una tendencia positiva, en contraste con la desaceleración que enfrentan otras regiones del país.

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“Los números de Coahuila y de Torreón son muy buenos. Mientras en otras entidades la actividad económica se encuentra detenida o con poco crecimiento, aquí seguimos avanzando y consolidando proyectos que fortalecen nuestra competitividad”, señaló.

Olivares Martínez afirmó que la fortaleza industrial y exportadora del estado coloca a Coahuila en una posición estratégica ante la posible continuidad y fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), escenario en el que la entidad podría convertirse en una de las más beneficiadas del país.

Indicó que el objetivo no es atraer inversiones a cualquier costo, sino impulsar proyectos sólidos que generen certidumbre, permanencia y crecimiento sostenido para la economía estatal.

Como muestra del dinamismo económico de la región, mencionó el desarrollo inmobiliario Latitud 25, al considerarlo un ejemplo de la confianza que mantiene la iniciativa privada en Coahuila y particularmente en Torreón.

“Latitud 25 es una realidad y refleja la confianza de los inversionistas para seguir apostando por Coahuila”, expresó.

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Añadió que el complejo, que contempla espacios residenciales, comerciales y corporativos, representa también el compromiso de los empresarios laguneros con el desarrollo económico y urbano de la región.

El secretario sostuvo que este tipo de inversiones contribuyen a transformar el entorno de Torreón, fortalecer su crecimiento y consolidar a la ciudad como uno de los principales polos de desarrollo del norte del país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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