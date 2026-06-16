Infraestructura de Torreón resiste lluvias; se mantiene el ritmo de obras viales

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    Infraestructura de Torreón resiste lluvias; se mantiene el ritmo de obras viales
    Juan Adolfo Von Bertrab Saracho informó que la infraestructura pluvial de Torreón respondió adecuadamente a las lluvias recientes y que las principales obras viales mantienen su calendario de ejecución. SANDRA GÓMEZ

Los sistemas pluviales operaron sin afectaciones mayores y continúan los trabajos en los sistemas viales Abastos-Independencia y Vasconcelos

TORREÓN, COAH.- A pesar de las lluvias registradas en las últimas horas, la infraestructura urbana de Torreón no presentó daños mayores y los sistemas pluviales operan en condiciones óptimas, informó Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas.

El funcionario señaló que durante la noche se registraron alrededor de 12 milímetros de precipitación, cantidad que fue absorbida de manera adecuada por la red pluvial de la ciudad.

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“La capacidad de respuesta de los pluviales es eficiente; atendemos únicamente encharcamientos mínimos”, afirmó.

Precisó que algunos puntos, como la autopista Torreón-San Pedro y la colonia Roma, presentaron acumulaciones ligeras de agua, aunque sin afectar la circulación vehicular ni generar incidentes de consideración.

Respecto a las obras que actualmente se desarrollan en la ciudad, Von Bertrab aseguró que el calendario de ejecución se mantiene sin modificaciones, pese a las condiciones climáticas.

Detalló que el sistema vial Abastos-Independencia registra un avance superior al 70 por ciento y mantiene como fecha de conclusión el mes de noviembre. En tanto, el sistema vial Vasconcelos alcanza un avance del 24 por ciento y se prevé que quede concluido en febrero de 2027.

Aunque reconoció que las lluvias pueden ralentizar algunas labores por cuestiones de seguridad o por el exceso de humedad, descartó afectaciones significativas en los proyectos.

“Las empresas constructoras contemplan estos factores climáticos. El trabajo es constante y los tiempos de entrega se mantienen firmes”, sostuvo.

Finalmente, indicó que la supervisión del sistema pluvial continuará de manera permanente durante la temporada de lluvias para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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