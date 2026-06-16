Infraestructura de Torreón resiste lluvias; se mantiene el ritmo de obras viales

El funcionario señaló que durante la noche se registraron alrededor de 12 milímetros de precipitación, cantidad que fue absorbida de manera adecuada por la red pluvial de la ciudad.

TORREÓN, COAH.- A pesar de las lluvias registradas en las últimas horas, la infraestructura urbana de Torreón no presentó daños mayores y los sistemas pluviales operan en condiciones óptimas, informó Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas.

“La capacidad de respuesta de los pluviales es eficiente; atendemos únicamente encharcamientos mínimos”, afirmó.

Precisó que algunos puntos, como la autopista Torreón-San Pedro y la colonia Roma, presentaron acumulaciones ligeras de agua, aunque sin afectar la circulación vehicular ni generar incidentes de consideración.

Respecto a las obras que actualmente se desarrollan en la ciudad, Von Bertrab aseguró que el calendario de ejecución se mantiene sin modificaciones, pese a las condiciones climáticas.

Detalló que el sistema vial Abastos-Independencia registra un avance superior al 70 por ciento y mantiene como fecha de conclusión el mes de noviembre. En tanto, el sistema vial Vasconcelos alcanza un avance del 24 por ciento y se prevé que quede concluido en febrero de 2027.

Aunque reconoció que las lluvias pueden ralentizar algunas labores por cuestiones de seguridad o por el exceso de humedad, descartó afectaciones significativas en los proyectos.

“Las empresas constructoras contemplan estos factores climáticos. El trabajo es constante y los tiempos de entrega se mantienen firmes”, sostuvo.

Finalmente, indicó que la supervisión del sistema pluvial continuará de manera permanente durante la temporada de lluvias para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.