Inicia construcción de Torre Latitud en Torreón con inversión superior a 450 millones de pesos

Durante el evento, en el que estuvo acompañado por autoridades municipales, estatales y representantes de Desarrollos Latitud 25 y Grupo Altozano, el Ejecutivo estatal subrayó que el sector inmobiliario es un reflejo de la solidez económica que atraviesa la entidad.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de potenciar el dinamismo urbano de la región, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio inicio a la construcción de Torre Latitud, proyecto que integra una inversión superior a los 450 millones de pesos y la creación de 200 fuentes de empleo directas.

“Cada proyecto de esta magnitud se traduce en mayores oportunidades laborales para las familias coahuilenses”, puntualizó Jiménez Salinas.

Por su parte, Luis Jorge Cuerda Serna, al frente del despacho municipal, resaltó que esta edificación se integra a la tendencia de verticalización que está redefiniendo el rostro de la ciudad.

A su vez, Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, enfatizó que Torre Latitud ejemplifica la confianza de los empresarios locales en la competitividad de Coahuila.

Jesús Raúl Villarreal Gómez, director de la firma desarrolladora, reconoció la importancia del talento y del capital regional en esta obra, la cual busca consolidarse como un referente en el norte de Torreón.

El Gobernador refrendó su compromiso de mantener condiciones óptimas de seguridad y certeza jurídica para seguir consolidando a Torreón como un destino estratégico para la inversión nacional.