Inicia construcción de Torre Latitud en Torreón con inversión superior a 450 millones de pesos

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    Inicia construcción de Torre Latitud en Torreón con inversión superior a 450 millones de pesos
    El gobernador Manolo Jiménez encabezó el arranque de la construcción de Torre Latitud en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el arranque de la Torre Latitud, un desarrollo inmobiliario que generará 200 empleos directos y fortalecerá el crecimiento urbano y económico de la región

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de potenciar el dinamismo urbano de la región, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio inicio a la construcción de Torre Latitud, proyecto que integra una inversión superior a los 450 millones de pesos y la creación de 200 fuentes de empleo directas.

Durante el evento, en el que estuvo acompañado por autoridades municipales, estatales y representantes de Desarrollos Latitud 25 y Grupo Altozano, el Ejecutivo estatal subrayó que el sector inmobiliario es un reflejo de la solidez económica que atraviesa la entidad.

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“Cada proyecto de esta magnitud se traduce en mayores oportunidades laborales para las familias coahuilenses”, puntualizó Jiménez Salinas.

$!Autoridades y empresarios destacaron la confianza que existe en Coahuila para impulsar nuevos desarrollos inmobiliarios.
Autoridades y empresarios destacaron la confianza que existe en Coahuila para impulsar nuevos desarrollos inmobiliarios. SANDRA GÓMEZ

Por su parte, Luis Jorge Cuerda Serna, al frente del despacho municipal, resaltó que esta edificación se integra a la tendencia de verticalización que está redefiniendo el rostro de la ciudad.

A su vez, Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, enfatizó que Torre Latitud ejemplifica la confianza de los empresarios locales en la competitividad de Coahuila.

Jesús Raúl Villarreal Gómez, director de la firma desarrolladora, reconoció la importancia del talento y del capital regional en esta obra, la cual busca consolidarse como un referente en el norte de Torreón.

El Gobernador refrendó su compromiso de mantener condiciones óptimas de seguridad y certeza jurídica para seguir consolidando a Torreón como un destino estratégico para la inversión nacional.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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