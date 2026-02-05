Alcalde de Torreón lidera aprobación ciudadana en Coahuila

Torreón
/ 5 febrero 2026
    Alcalde de Torreón lidera aprobación ciudadana en Coahuila
    Román Alberto Cepeda encabeza el ranking estatal de alcaldes con mayor aprobación ciudadana. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Román Cepeda alcanza 67.3% de respaldo y se coloca como el mejor evaluado del estado en enero de 2026

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Cepeda, se colocó nuevamente como el presidente municipal mejor evaluado de Coahuila durante enero de 2026, al encabezar el ranking estatal de aprobación ciudadana con un 67.3 por ciento, de acuerdo con la medición más reciente realizada en el primer mes del año.

Los resultados de la encuesta reflejan un respaldo mayoritario de la población hacia la gestión del edil torreonense, quien superó a sus homólogos de otros municipios importantes de la entidad.

En el listado le siguen Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, con 65.5 por ciento; Carlos Villarreal, de Monclova, con 62.4 por ciento; Javier Díaz, de Saltillo, con 61.7 por ciento; y Tomás Gutiérrez, de Ramos Arizpe, con 59.2 por ciento.

La alta aprobación de Cepeda González responde, de acuerdo con el análisis de la medición, al trabajo sostenido de la Administración Municipal, que ha enfocado sus políticas públicas en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecer los servicios públicos y mantener una atención cercana a la población.

Asimismo, la valoración positiva se atribuye a las acciones implementadas en áreas consideradas prioritarias por la ciudadanía, como seguridad pública, desarrollo urbano, obra pública y programas sociales, rubros en los que el Gobierno Municipal de Torreón ha concentrado buena parte de sus esfuerzos.

Este resultado consolida a Román Cepeda como uno de los alcaldes con mayor respaldo ciudadano en Coahuila y confirma la confianza de los torreonenses en el rumbo de su administración al inicio de 2026.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

