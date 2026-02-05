Extrabajadores de AHMSA levantan plantón en la CDMX y regresan a Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con la frente en alto y satisfechos por los logros alcanzados, un grupo de 44 ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) levantó el plantón que mantuvo durante una semana y media en el Zócalo de la Ciudad de México, donde frente a Palacio Nacional exigieron a las autoridades federales una solución al conflicto de la acerera y el pago de sus finiquitos.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral, informó en entrevista con VANGUARDIA que la movilización concluyó la mañana de este día, cuando los ex obreros abordaron un autobús alrededor del mediodía para iniciar el regreso a Monclova.

“Regresamos con la frente en alto y satisfechos, porque este movimiento de 44 ex trabajadores logró su objetivo: que las autoridades federales voltearan a ver la realidad que vivimos los obreros de AHMSA”.

Señaló que el traslado podría tomar entre 16 y 18 horas, dependiendo de las condiciones del tráfico y la carretera.

El dirigente subrayó que, pese a no concretarse una reunión formal con la presidenta de la República, el movimiento cumplió su objetivo principal: visibilizar la problemática de los trabajadores ante instancias federales.

Explicó que dos compañeros lograron dialogar de manera fortuita con la mandataria, quien les expresó que la situación de AHMSA “va a salir bien” y que la solución es cuestión de tiempo.

Torres Ávalos aclaró versiones difundidas en algunos medios locales sobre un supuesto aplazamiento de hasta siete meses para ser atendidos por la presidenta, al precisar que únicamente se les informó que su agenda se encuentra saturada, situación que dijo fue malinterpretada.

Añadió que durante su estancia en la capital del país sostuvieron al menos 22 reuniones con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y su equipo, quienes les aseguraron que existen compradores potenciales con la capacidad económica para adquirir la empresa, reactivar la producción y recuperar empleos.

En cuanto a los adeudos laborales, explicó que las autoridades les informaron que los montos y la forma de pago se definirán una vez que se concrete la venta de la acerera, buscando un punto medio que permita cubrir a los trabajadores sin frenar el proceso por amparos de otros acreedores.

Finalmente, Torres Ávalos destacó que los 44 ex trabajadores que participaron en el plantón regresan a Monclova satisfechos y motivados, al considerar que la movilización fue un paso firme dentro de una lucha de años, cuyos resultados aseguró comenzarán a verse con la subasta y eventual venta de Altos Hornos de México.